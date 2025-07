We wtorkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" na antenie Polsat News gościł Rzecznik Praw Obywatelskich. Prof. Marcin Wiącek skomentował decyzję Sądu Najwyższego o uznaniu wyborów prezydenckich.

- Zgodnie z polską Konstytucją wszystkie wybory powszechne, które przeprowadzane są w kraju są objęte domniemaniem ważności. Oznacza to, że we właściwym trybie może ono zostać obalone. Z reguły o ważności wyborów orzeka Sąd Najwyższy (…), a więc dopóki nie zostanie wydane orzeczenie stwierdzające nieważność wyborów, to w świetle prawa wybory są ważne - powiedział RPO w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

- Uchwała Sądu Najwyższego ma charakter deklaratywny. To orzeczenie nie tworzy nowej sytuacji prawnej, a zatem wybrany prezydent powinien objąć urząd w terminie - dodał urzędnik.

Ponowne przeliczenie głosów. "Nie istnieje taki przepis"

W trakcie rozmowy prof. Wiącek odniósł się też do żądań niektórych polityków w sprawie ponownego przeliczenia głosów. SN stwierdził, że taka procedura przy wyborach prezydenckich nie jest możliwa.

- Istnieje możliwość otwarcia pojemników z kartami i dokonania oględzin kart wyborczych w stosownych procedurach (...) natomiast rzeczywiście w przepisach prawa nie istnieje przepis dający podstawę do ponownego przeliczenia wszystkich głosów i dokonania reasumpcji uchwały Państwowej Komisji Wyborczej stwierdzającej wynik wyborów prezydenckich - wyjaśnił Rzecznik Praw Obywatelskich.

- W przypadku wyborów parlamentarnych może być tak, że SN unieważniając częściowo wybory, zleca ponownie czynności i Państwowa Komisja Wyborcza może ponownie ogłosić ich wynik - dodał prof. Wiącek.

Sąd Najwyższy orzekł o ważności wyborów

Sąd Najwyższy we wtorek w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przyjął uchwałę o ważności wyborów prezydenckich.

- Sąd Najwyższy stwierdza ważność wyboru Karola Nawrockiego - ogłosił prezes SN Krzysztof Wiak.

Prezes Wiak wskazał w uzasadnieniu, że duża liczba wniesionych protestów wyborczych nie zwiększyła wagi podniesionych w nich zarzutów, zaś żadne z ustalonych uchybień nie miało wpływu na ogólny wynik wyborów. Do uchwały zgłoszono trzy zdania odrębne.