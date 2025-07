Na wyspach Mykonos i Santorini wprowadzono nową opłatę w wysokości 20 euro (ok. 85 zł) dla pasażerów statków wycieczkowych. Koszt ten ma zostać doliczony do cen biletów. Mniejsze podwyżki obejmą również rejsy w pozostałej części archipelagu. Nowe zasady zaczną obowiązywać od wtorku i potrwają do 30 września.