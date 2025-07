Ekstremalnie wysokie temperatury panują obecnie w znacznej części Europy. W Paryżu z powodu gorąca zamknięto wieżę Eiffla. W Holandii i Belgii odnotowano rekordowe temperatury powyżej 35 st. C. - Ekstremalne upały stają się coraz częstsze i intensywniejsze. Musimy nauczyć się z tym żyć - powiedziała rzeczniczka Światowej Organizacji Meteorologicznej (agenda ONZ) Clare Nullis.

Europę nawiedziła fala upałów. Ekstremalnie temperatury panują obecnie w znacznej części kontynentu. We Francji oceniono, że ich zasięg jest bezprecedensowy, w Hiszpanii i na Morzu Śródziemnym odnotowano rekordowe temperatury.

W Portugalii strażacy walczą z wieloma pożarami, które powstały wskutek upałów. Walkę z ogniem utrudniają wysokie temperatury powietrza i wiatr. Według szacunków portugalskich służb medycznych w pożarach rannych zostało co najmniej siedem osób, w tym dwóch strażaków.

Największe pożary występują w północnej części kraju oraz w rejonie Alentejo, na środkowym wschodzie Portugalii, gdzie od kilku dni temperatura powietrza przekracza 40 st. C.

Ekstremalne upały w Europie. Zamknięto wieżę Eiffla

We Francji wtorek jest dniem największego natężenia upałów. W 16 departamentach ogłoszono czerwony, najwyższy alert pogodowy. Lokalnie temperatury sięgną 41 stopni C. W Paryżu szczyt wieży Eiffla będzie zamknięty dla zwiedzających do środy włącznie.

Temperatury wyniosą 41 stopni w Nimes na południu kraju, a 40 stopni - w Tuluzie i Tours.

W całym kraju we wtorek całkowicie lub częściowo zamkniętych jest 1350 szkół. W Paryżu i stołecznym regionie Ile-de-France od rana obowiązują ograniczenia dla ruchu aut powodujących największe zanieczyszczenie powietrza. Ograniczono prędkość na odcinkach autostrad (ze 130 km/h do 110 km/h) i dróg szybkiego ruchu (ze 110 km/h do 90 km/h).

ZOBACZ: "Kopuła ciepła" nad Europą. Ekstremalne upały, nawet 47 stopni Celsjusza

W Holandii i Belgii odnotowano we wtorek rekordowe temperatury dla 1 lipca – w Gilze-Rijen (Brabancja Północna) 35,7 stopni Celsjusza, a w Ukkel (Region Stołeczny Brukseli) - 34,7 stopni. Władze reagują na upały: wysyłają ostrzeżenia, zamykają szkoły i instytucje oraz udzielają pomocy seniorom i osobom w kryzysie bezdomności.

W Holandii obowiązuje tzw. narodowy plan na wypadek upałów. Instytut meteorologiczny KNMI ogłosił pomarańczowy alert w trzech południowych prowincjach, ostrzegając mieszkańców przed ryzykiem odwodnienia i udarów cieplnych. W wielu miastach – m.in. Amsterdamie i Soest (Utrecht) – zraszane są mosty i ulice, by zapobiec uszkodzeniom infrastruktury.

Władze otworzyły też klimatyzowane pomieszczenia dla osób starszych i rozdają wodę. Policja przypomina, by nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach - w Amersfoort (Utrecht) funkcjonariusze policji wybili szybę, by uratować dziecko pozostawione w aucie. Koleje Holenderskie (NS) uruchomiły więcej pociągów do miejscowości wypoczynkowej Zandvoort (Holandia Północna).

Fala upałów w Europie. "Musimy nauczyć się z tym żyć"

We wtorek Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), która jest wyspecjalizowaną agencją ONZ ogłosiła, że świat będzie musiał nauczyć się żyć z falami upałów.

- W wyniku wywołanego przez człowieka globalnego ocieplenia ekstremalne upały stają się coraz częstsze i intensywniejsze. Musimy nauczyć się z tym żyć - powiedziała rzeczniczka WMO Clare Nullis na konferencji prasowej w Genewie.

ZOBACZ: Zbliża się fala piekielnych upałów w Polsce. Potrwają nawet tydzień

Nullis podkreśliła, że chociaż lipiec jest tradycyjnie najgorętszym miesiącem w roku na półkuli północnej, to takie fale upałów tak wcześnie latem są wyjątkowe. Wyjaśniła, że Europa Zachodnia jest zalewana falą gorąca z powodu silnego układu wysokiego ciśnienia, który "zatrzymuje nad regionem ciepłe powietrze z Afryki Północnej".

Dodatkowo czynnikiem sprzyjającym tworzeniu się fali upałów jest wysoka temperatura Morza Śródziemnego, która średnio wynosi rekordowe 26,01 st. C. Nullis zwróciła uwagę, że sytuację w miastach pogarsza gęsta zabudowa oraz brak roślinności, która mogłaby pochłonąć ciepło.

Według rzeczniczki WMO ekstremalne fale upałów są "cichymi zabójcami", bo liczba zgonów związanych z wysokimi temperaturami jest często niedoszacowana w oficjalnych statystykach.