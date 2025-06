Prokuratorzy zażądali wstępu do izby SN. Muszą wypełnić ponad 200 wniosków

Powołano specjalny zespół, który zajmie nieprawidłowościami, które dotyczą procesu wyborczego - poinformowała prok. Anna Adamiak. Z kolei Sąd Najwyższy przekazał, że do instytucji stanowiło się dwóch prokuratorów. "Zażądali dostępu do akt 214 spraw zainicjowanych protestami wyborczymi. Obecnie wypełniają stosowne wnioski - 1 wniosek dla każdej sprawy" - podano w mediach społecznościowych SN.

Jak poinformowała na konferencji prasowej prok. Anna Adamiak, "powstał zespół w departamencie postępowania przygotowawczego Prokuratury Krajowej składający się z trzech prokuratorów".

- Zadaniem tego zespołu będzie koordynowanie wszystkich postępowań prowadzonych przez prokuratury, jednostki organizacyjne prokuratur, których przedmiotem są nieprawidłowości związane z procesem wyborczym - powiedziała.

Prokuratura powołała specjalny zespół. "Opinie niezależnych biegłych"

Według słów prok. Adamiak "powstanie tego zespołu uzasadnione jest uzyskaniem przez prokuratura generalnego dwóch opinii". Chodzi o ekspertyzy prof. Hamana oraz prof. Torója, które dotyczyły nieprawidłowości wyborczych przy liczeniu głosów.

- Prof. (Haman - przyp. red.) załączając do swojej opinii tabelę, wskazał na konkretne obwodowe komisje wyborcze, w których zachodzi bardzo wysokie albo wysokie prawdopodobieństwo błędów - przekazała prokurator.

- To są dwie opinie niezależnych biegłych, sporządzenie niezależnie od siebie, w ramach których udzielono odpowiedzi na postawione przez prokuratora pytania i te pytania (...) odnoszą się całościowo do procesu wyborczego, dlatego też mogą stanowić źródło dla działań podejmowanych przez prokuraturę - wyjaśniła.

Do zadań zespołu będzie należało także "koordynowanie prac prokuratur prowadzących postępowania". - Na ten moment obecnie w Polsce prowadzonych jest 29 takich postępowań - dodała.

Prokuratorzy zażądali wstępu do izby SN. Muszą wypełnić 214 wniosków

Z kolei jak poinformował Sąd Najwyższy we wpisie na platformie X, w poniedziałek do instytucji stanowiło się dwóch prokuratorów, którzy złożyli "stanowisko prokuratora generalnego w postępowaniu o stwierdzenie ważności wyboru Prezydenta RP".

"Prokuratorzy zażądali jednocześnie wstępu do sekretariatu IKNiSP i wydania im akt spraw z protestów wyborczych tłumacząc swoje żądania poleceniem, jakie otrzymali od przełożonych. Pouczono ich o procedurze, w ramach której mogą uzyskać dostęp do akt z zastrzeżeniem, że nie może to dotyczyć akt, które są w dyspozycji składów orzekających" - napisano we wpisie.

"Prokuratorzy po konsultacjach telefonicznych zażądali dostępu do akt 214 spraw zainicjowanych protestami wyborczymi. Obecnie wypełniają stosowne wnioski - 1 wniosek dla każdej sprawy. Wniosek taki później będzie dołączony do akt danej sprawy. Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym wyda postanowienia w sprawie ok. 130 ostatnich protestów wyborczych" - dodano.

