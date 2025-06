Wybór koloru samochodu to nie tylko kwestia estetyki, ale także praktyczności i wartości pojazdu. Jak się okazuje, niektóre kolory aut starzeją się szybciej niż inne, zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym. Dlaczego tak się dzieje?

Dane firmy AAA AUTO wskazują, że na rynku samochodów używanych najczęściej spotykane kolory to czarny, szary, biały i srebrny. W sumie stanowią one prawie 70 proc. dostępnych pojazdów.

Takie barwy są popularne z kilku powodów, przede wszystkim ze względu na łatwość w utrzymaniu czystości. Wysoka funkcjonalność i neutralny charakter tych kolorów sprawiają, że są one preferowane przez wielu kierowców, a także mogą być przydatne w kontekście przyszłej sprzedaży.

Należy jednak pamiętać, że właściwości fizyczne poszczególnych kolorów wpływają na to, jak szybko samochód będzie wyglądał na zużyty.

Wpływ kolorów na starzenie się samochodu

Czarny i granatowy, choć to eleganckie kolory, to mogą szybciej tracić na estetyce, ponieważ intensywnie odcienie przyciągają promieniowanie słoneczne. Słońce, a zwłaszcza promieniowanie UV, prowadzi do szybszego blaknięcia lakieru i auto wygląda na starsze, niż w rzeczywistości. Ponadto zarysowania na autach w ciemnych barwach są bardziej widoczne.

Kolory, które nie tylko są popularne na rynku, ale również mają pewne zalety w kontekście odporności na upływ czasu to biały i srebrny. Jasne barwy są mniej narażone na intensywne działanie słońca, a więc samochody blakną wolniej.

Warto jednak zauważyć, że białe pojazdy mogą z biegiem czasu żółknąć, zwłaszcza jeśli lakier nie jest odpowiednio pielęgnowany. Podobnie jak w przypadku innych jasnych kolorów, zarysowania w białych autach mogą być mniej widoczne niż w ciemnych.

Jak pielęgnować samochód, by jego kolor starzał się wolniej?

Niezależnie od wybranego koloru, odpowiednia pielęgnacja pojazdu jest ważna, aby zapobiec szybkiemu starzeniu się lakieru. Regularne mycie i zabiegi pielęgnacyjne pomagają chronić powierzchnię przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych.

Woskowanie tworzy dodatkową warstwę ochronną, która minimalizuje negatywny wpływ promieniowania UV, zabrudzeń czy osadów drogowych. Dzięki temu lakier jest mniej podatny na blaknięcie, zarysowania i inne uszkodzenia, a kolor auta utrzymuje się przez dłuższy czas w dobrym stanie.

Innym skutecznym sposobem ochrony lakieru jest stosowanie powłok ceramicznych. Tworzą one na powierzchni auta trwałą warstwę ochronną, która zabezpiecza przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi, a także przed drobnymi zarysowaniami. Również regularne stosowanie preparatów ochronnych poprawia trwałość koloru, niezależnie od tego, czy samochód ma ciemny, czy jasny odcień.

red. / polsatnews.pl