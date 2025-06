Cezary Kulesza został wybrany na kolejną kadencję jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kulesza był jedynym kandydatem, który przystąpił do konkursu. Swoją funkcję będzie pełnił do 2029 roku. - Jestem pod wrażeniem, dziękuję za zaufanie, głos mi się łamie - mówił po wynikach głosowania.

Kandydaturę Kuleszy w głosowaniu poparło 98 delegatów, z kolei siedmiu było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. Wybory na prezesa PZPN były tajne. 63-letni działacz piastuje to stanowisko od sierpnia 2021 roku, gdy zastąpił Zbigniewa Bońka, który kierował PZPN przez dwie kadencje

- Jestem pod wrażeniem, dziękuję za zaufanie, głos mi się łamie. To środowisko piłkarskie wybiera, więc tym bardziej cieszę się z zaufania. Dziękuję wszystkim, także tym, którzy na mnie nie głosowali. Służę pomocą, jak przez dotychczasowe cztery lata próbowałem to robić. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaufanie - powiedział Kulesza po głosowaniu.

Podczas swojego krótkiego wystąpienia przed głosowaniem Cezary Kulesza podsumował na zjeździe PZPN kończącą się kadencję i zaprosił na film, który ją zobrazował. - Mam nadzieję, że następna przyniesie jeszcze więcej sukcesów - powiedział z trybuny.

- Bycie prezesem to największy zaszczyt w moim życiu zawodowym, jest sporo do zrobienia, ale mamy powody do satysfakcji - mówił Cezary Kulesza.

Jak przypomniał, w ostatnich czterech latach Polska była gospodarzem kilku prestiżowych wydarzeń międzynarodowych, bezprecedensowe sukcesy odnosiła kobieca reprezentacja Polski, która po raz pierwszy awansowała do mistrzostw Europy, sporo zainwestowano także w szkolenie młodzieży.

Oprócz tego w czasie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZPN w Warszawie byli szefowie PZPN Michał Listkiewicz i Grzegorz Lato otrzymali tytuł honorowego prezesa związku. Delegaci podjęli decyzję przez aklamację.

wb / polsatnews.pl / PAP