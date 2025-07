Trwa budowa pierwszej komercyjnej stacji kosmicznej. Ma ona zastąpić dotychczasową, na której jest właśnie Sławosz Uznański-Wiśniewski. To projekt amerykańskiej firmy Axiom Space, która zamierza pierwszy moduł nowej stacji wysłać na orbitę już za dwa lata. Polsat News miał okazję zobaczyć, jak wygląda budowa nowego kosmicznego obiektu w amerykańskim Houston.

- W ośrodku Axiom Space Station pracuje około 450 inżynierów zajmujących się projektowaniem, rozwojem i testowaniem naszej stacji kosmicznej. To właśnie ona stanowi serce działalności Axiom Space. Budowa komercyjnej stacji kosmicznej otwiera przed nami wiele możliwości - m.in. daje NASA szansę na wycofanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ogromnym atutem takiej stacji (w Houston - red.) jest również możliwość prowadzenia produkcji w warunkach mikrograwitacji - powiedział Matt Ondler z Axiom Space.

W siedzibie w Houston był korespondent Polsat News, Tomasz Lejman. Nasza kamera nagrała jak wyglądają prace nad modułem drugim nowej stacji, który ma zostać wyniesiony w kosmos w 2028 r. Sam obiekt zacznie swoją działalność już w 2027 roku i będzie stopniowo rozbudowywany.

Budują pierwszą komercyjną stację kosmiczną. Byliśmy na miejscu

- Korzystamy z 25 lat doświadczeń związanych z nieprzerwaną obecnością człowieka na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Przez ten czas zdobyto ogromną wiedzę, którą w pełni uwzględniamy w naszym projekcie. Wierzymy, że nasza stacja stanie się przestrzenią współpracy - zarówno dla państw i agencji kosmicznych, które zechcą z niej skorzystać, jak i dla firm komercyjnych, które odkryły potencjał produkcji w przestrzeni kosmicznej - tłumaczył Matt Ondler.

Nowa stacja kosmiczna ma być o wiele tańsza, ma też pozwolić na przeprowadzenie znacznie większej liczby eksperymentów, które później będą ułatwiały życie na Ziemi.

- Jednym z kluczowych założeń przy projektowaniu stacji było uwzględnienie ludzkiego doświadczenia. Z myślą o przyszłych astronautach, którzy mogą nie być tak intensywnie szkoleni ani rygorystycznie selekcjonowani jak ci dzisiejsi, chcemy stworzyć przestrzeń bardziej dostępną. Taką, w której badacz komórek macierzystych będzie mógł przeprowadzić eksperymenty w warunkach mikrograwitacji, a także osoby z pewnymi ograniczeniami zdrowotnymi, które dziś wykluczają lot na ISS, będą mogły uczestniczyć w misjach. Zadbaliśmy również o komfort życia na pokładzie - mamy nadzieję zaoferować lepsze doświadczenia, choćby w kwestii jedzenia, niż te znane z ISS. Wszystko po to, by nasza stacja była nie tylko funkcjonalna, ale i przyjemniejsza do życia - dodał Matt Ondler.

