Awaryjne lądowanie samolotu w Warszawie. "Problem z hamulcami"

Samolot lecący z Sofii do Warszawy miał problemy podczas lądowania - poinformował rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. Jak przekazał, załoga maszyny zgłosiła "problem z hamulcami". "Kapitan podjął decyzję o lądowaniu w trybie awaryjnym" - powiadomił rzecznik.

"Podczas rejsu LO634, z Sofii do Warszawy, wykonywanym samolotem typu Embraer 195 o znakach SP-LNE, załoga, podczas podejścia do lądowania, zgłosiła problem z hamulcami" - poinformował we wpisie na platformie X rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Awaryjne lądowanie na lotnisku im. Chopina. "Zgodnie z procedurą"

Jak dodał, "zgodnie z procedurą kapitan podjął decyzję o lądowaniu w trybie awaryjnym".

Maszyna bezpiecznie wylądowała na lotnisku im. Chopina po godzinie 20 - przekazał Moczulski.

