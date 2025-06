Donald Tusk podsumował w czwartek wraz z Ursulą von der Leyen oraz przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą prezydencję Polski na konferencji prasowej po szczycie unijnych przywódców w czwartek w Brukseli.

Premier nawiązał do zakończonego w środę szczytu NATO, na którym państwa Sojuszu zobowiązały się do podniesienia wydatków na obronność do 5 proc. Uznał, że finałowe dni polskiego przewodnictwa w Radzie UE okazały się polskie także w NATO. - Mimo wielkich trudności i wątpliwości udało się uzyskać zgodę wszystkich członków Paktu Północnoatlantyckiego co do wysokości wydatków na zbrojenia członków NATO. I ustalono, (...) że ten poziom będzie polski, to znaczy 5 proc. - powiedział premier.

Szczyt UE. "Polska dowiozła swoje zobowiązania"

- Drogi Donaldzie, to była wielka przyjemność współpracować z tobą - mówił Antonio Costa, zwracając się do szefa KO. Jak tłumaczył, polska prezydencja opierała się na kwestii bezpieczeństwa, a "Polska dowiozła" swoje zobowiązania. W tym kontekście wspomniał m.in. na przyjęcie unijnych pakietów sankcji nałożonych na Rosję.

ZOBACZ: Liderzy UE apelują. Chcą poznać "mapę drogową" przed potencjalnym atakiem

Costa podkreślił, że Unia pozostaje zaangażowana w torowanie drogi Ukrainy do członkostwa we wspólnocie. "Pomimo niezwykle trudnych okoliczności, rząd Ukrainy przeprowadza reformy w imponującym tempie. Nadszedł więc czas, aby zintensyfikować nasze działania" - wezwał przewodniczący Rady Europejskiej.

Wtórowała mu von der Leyen, która powiedziała, że "Ukraina dowiozła czas, abyśmy my to zrobili".

Polska prezydencja w UE. Szefowa KE oceniła

- Twoja prezydencja była trudna, ale dałeś radę. Zakończyłeś pracę nad 37 ważnymi aktami prawnymi i osiągnąłeś mandaty negocjacyjne w przypadku kolejnych 18. To imponujące liczby. Udzieliliście wsparcia Ukrainie poprzez porozumienia w sprawie naszych 16. i 17. pakietów sankcji oraz nowych taryf na rosyjskie i białoruskie towary - powiedziała Von der Leyen, zwracając się do premiera Donalda Tuska.

ZOBACZ: Nie ma jedności na unijnym szczycie. Słowacja przeciw sankcjom, premier stawia warunek

- Pokazaliśmy naszemu kontynentowi siłę polskiej gościnności i solidarności. Pomogliście przyspieszyć uproszczenie regulacji oraz wdrożyć program rozwoju przemysłu obronnego UE - powiedziała szefowa KE. Prezydencję w lipcu na okres pół roku przejmie Dania.

Dodała, że w trakcie polskiej prezydencji udało się też bardzo szybko uzgodnić program pożyczek na obronność SAFE. - Siedemdziesiąt jeden dni - to rekord i jest to fantastyczne - podkreśliła.

Poinformowała, że dziesięć państw członkowskich już zasygnalizowało zamiar zaciągnięcia pożyczek w ramach SAFE i spodziewa się, że dołączy więcej.

Donald Tusk o "przebudzeniu Europy"

- Dziękuję wszystkim z mojej drużyny, którzy ciężko pracowali przez te wymagające miesiące - powiedział z kolei Donald Tusk. Premier mówił o "przełomie i przebudzeniu Europy". - UE w tych trudnych czasach staje się wspólnotą, która będzie cechowała się nie idealizmem, tylko UE staje się świadomym globalnym graczem w czasach wojen i konfliktów - tłumaczył.

- Traktujemy te sześć miesięcy jako bardzo udany, ale początek. Nasza robota będzie miała sens, jeśli kolejne lata będą kontynuacją tej odważnej i dość zasadniczej zmiany - wyjaśnił szef rządu.

WIDEO: Atak Izraela na irańską telewizję. Wybuchy przerwały program na żywo Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an / PAP