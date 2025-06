Piątek 27 czerwca to początek letnich wakacji, a dla wielu Polaków to także początek dłuższych urlopów. Wielu naszych rodaków tego lata zdecyduje się na dłuższą, zagraniczną podróż. Z nowego raportu eSky wynika, że najpopularniejszym kierunkiem takich wypraw dla krajowych urlopowiczów jest gorąca Hiszpania.

Poprzednie prognozy sugerowały, że to Włochy będą cieszyć się największą popularnością wśród polskich turystów latem tego roku. Jak się okazało, w ostatniej chwili to jednak Hiszpania wysunęła się na prowadzenie. Na letnie wakacje pojedzie tam bowiem nawet co czwarty Polak (blisko 24 proc. wszystkich rezerwacji).

Wakacje 2025. Hiszpania liderem wśród polskich turystów

"Kraj ten zajął pierwsze miejsce w zestawieniu, awansując z drugiej pozycji w sezonie letnim 2024. Wśród najczęściej wybieranych regionów dominują Costa Brava (Lloret de Mar, Calella) i Costa Blanca (Torrevieja, Benidorm), a także Majorka (Can Picafort, Alcudia) i Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa, Fuerteventura)" - wymienia w swoim raporcie eSky.

Wygląda na to, że najbardziej budżetową hiszpańską destynacją jest Torrevieja. Trzeba zapłacić ok. 1,7 tys. zł od osoby za siedem nocy w formule lot plus hotel.

Ze wspomnianego raportu dowiadujemy się, że przegrana Italii była niewielka - odnotowano tam 22 proc. wszystkich rezerwacji. "Obecnie Polacy chętnie wybierają zarówno popularne nadmorskie kurorty, jak i mniej oczywiste miejscowości. Do tych najczęściej rezerwowanych należą Rimini i pobliska Cattolica, Neapol i Bari, a także Palermo i Katania na Sycylii" - podaje eSky.

Najtańsze włoskie wakacje można spędzić w regionie Apulii - tam za tygodniowy pobyt płaci się ok. 1,5 tys. zł od osoby.

Włochy i Grecja wciąż przyciągają Polaków. Wakacyjne trendy

Na ostatnim miejscu na podium znalazła się Grecja, która zgarnęła 19 proc. udziału w rezerwacjach. "Wśród wysp dominują Kreta, Rodos, Zakynthos i Korfu, a także półwysep Kasandra. Na kontynencie popularnością cieszą się Saloniki" - czytamy w raporcie.

Według eSky to właśnie ostatnie wspomniane miasto jest najtańsze, gdyż sześć dni urlopu w Salonikach kosztuje blisko 1,5 tys. zł.

- Niewielkie przetasowania w czołówce rankingu oddają szerszy trend: wybieramy to, co znane i sprawdzone, ale bardziej świadomie i często z większym poczuciem kontroli nad swoją podróżą - skomentował wyniki zestawienia Jarosław Grabczak z eSky.

- Liderzy rankingu się nie zmieniają, ale sam rynek dynamicznych pakietów wakacyjnych ewoluuje z roku na rok. Widzimy systematyczny wzrost zainteresowania Maltą i Cyprem, które jeszcze kilka lat temu były poza podium. Co ciekawe, coraz więcej osób wybiera odpoczynek w Turcji w formule pakietowania dynamicznego Lot+Hotel, mimo że wcześniej była ona kojarzona głównie ze ofertą klasycznych touroperatorów - zaznaczył specjalista.

nn / mjo / polsatnews.pl