Rosjanie gromadzą siły do ataku. Tysiące żołnierzy gotowych do szturmu

Rosjanie zgromadzili 111 tys. żołnierzy na odcinku pokrowskim i próbują przebić się do zachodnich granic obwodu donieckiego - poinformował ukraiński generał Ołeksandr Syrski. Zaznaczył, że w tym rejonie dochodzi do co najmniej 50 starć bojowych jednego dnia. Według wojskowego celem Rosjan jest przede wszystkim demonstracja siły.