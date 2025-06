W piątek z Warszawy wyruszył pierwszy pociąg Inter City Adriatic Express, który zawiezie turystów z Polski do Chorwacji. Podróż rozpoczęła się od... ponad 20-minutowego opóźnienia. Później nie było jednak lepiej. Po opuszczeniu stolicy skład stanął na kilkanaście minut na wysokości Mszczonowa na Mazowszu. Przyczyną była awaria lokomotywy. Pociąg ma dojechać do Rijeki w sobotę ok. godz. 10.

Z Warszawy wyruszył pierwszy pociąg do Chorwacji, a dokładniej do tamtejszej Rijeki. Przejazd maszyny do celu wyprawy zajmie około 19 godzin. Skład "Adriatic Express" zakończy swoją podróż po przejechaniu 1240 kilometrów.

Jak poinformował dziennikarz Interii Wiktor Kazanecki, odjazd maszyny nie mógł odbyć się bez opóźnień. Zamiast wyjazdu o godz. 14:05 z Warszawy Centralnej pasażerowie rozpoczęli podróż po godz. 14:30. Po opuszczeniu stolicy Polski doszło natomiast do awarii.

Pierwszy taki pociąg do Chorwacji. Nie obyło się bez komplikacji

"Na niego czekaliśmy. Przy peronie 4 Warszawy Centralnej pojawiło się opóźnione Pendolino z Gdyni do Krakowa. Pasażerowie chcący jechać do Rijeki przesiądą się, bo 'Adriatic Express' czeka na nich od ponad 20 minut" - informował dziennikarz.

Oprócz tego niedługo po rozpoczęciu podróży awarii uległa lokomotywa, a skład musiał zatrzymać się na wysokości Mszczonowa na Mazowszu. "Ta nieplanowana przerwa potrwała na szczęście mniej niż 10 minut - ruszyliśmy znów w drogę" - relacjonował.

Według informacji przekazanych przez dziennikarza Interii odjazd pociągu osobiście doglądał prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Z kolei poza pasażerami miejsce pociągu zajął także wiceminister infrastruktury ds. kolei Piotr Malepszak.

"Do Rijeki jadę w wagonie z przedziałami. Co mam na wyposażeniu? W ścianach działają gniazdka z prądem, miejsca na nogi jest dużo, ale zobaczymy, jak będzie, jeśli ktoś usiądzie naprzeciw mnie. Na podłokietnikach zainstalowano uchwyty na napoje i skorzystać z Wi-Fi (sygnał jest słaby, ale jest i można przeglądać Internet). Da się również uchylić okno, ale wychylić się przez nie - już nie" - relacjonował.

Po wyjechaniu z Warszawy "Adriatic Express" przejedzie przez Opoczno, Włoszczową, Zawiercie, Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Katowiece, Tychy, Rybnik, Wodzisław Śąski oraz Chałpuki, po czym opuści granice Polski i przejedzie na stronę czeską. Dalej przez Austrię i Słowenię dotrze do Chorwacji.

"Adriatic Express" wyruszył do Chorwacji. Sprzedano niemal wszystkie bilety

PKP Intercity przekazało, że na pierwszy wyjazd "Adriatic Express" sprzedano niemal wszystkie bilety - ponad 90 proc. Ostało się tylko kilka niewykupionych miejsc w wagonach z miejscami siedzącymi. Miejsca w kuszetkach sprzedały się w całości. Ceny biletów na miejsca siedzące zaczynały się od 193 zł a w kuszetce od 301 zł.

Podczas podróży do Wiednia, dokąd pociąg dotrze o godzinie 22.30, pasażerowie mogą korzystać z wagonu gastronomicznego WARS. Ponadto na całej trasie pociągu wszyscy podróżni mogą także kupić ciepłe i zimne napoje oraz przekąski u konduktora WARS w wagonie z miejscami do leżenia.

Po wyjeździe z Warszawy, o godzinie 22:30, po przejechaniu przez Czechy, pociąg dotrze na stację Wien Westbahnhof, gdzie wagony "Adriatic Express" zostaną odczepione i wyruszą w dalszą drogę o 22:45. Około godziny 4:00, na terenie Słowenii, skład zostanie połączony z nocnym pociągiem Istria, który dowiezie podróżnych do stacji Rijeka na godzinę 10:03.

"Adriatic Express" będzie kursował z Warszawy do Rijeki cztery razy w tygodniu - we wtorki, czwartki, piątki i niedziele, a z Rijeki do Warszawy w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Jego trasa wyniesie około 1240 kilometrów i jest jedną z najdłuższych szlaków kolejowych dostępnych w Europie.

Podróż powrotna do Polski rozpocznie się o godz. 18:15. Po godz. 9:00 skład przekroczy polską granicę z Czechami i o 14:16 dotrze do stacji Warszawa Wschodnia. Pociąg będzie kursował do końca wakacji - ostatni wyjazd z Warszawy odbędzie się 28 sierpnia, a z Rijeki - 29 sierpnia.

