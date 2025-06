Z najnowszego sondażu pracowni IBRiS dla Onetu wynika, że oddanie głosu na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 30,5 proc. respondentów. To spadek o 1,7 pkt proc. względem badania sprzed miesiąca.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 25,8 proc. Ugrupowanie zaliczyło spadek poparcia 7,6 pkt proc. względem ostatniego sondażu.

ZOBACZ: Zapytali Polaków o oczekiwania wobec rządu. Jest nowy sondaż

Polityczne podium zamyka Konfederacja z wynikiem 16,8 proc. i spadkiem o 0,3 pkt proc.

W Sejmie znalazłaby się też debiutująca w sondażu Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna zdobyło 5,1 proc. poparcia.

Notowania Trzeciej Drogi po rozpadzie. Ugrupowania pod progiem wyborczym

Autorzy badania wskazali, że poza Sejmem znalazłyby się obie partie do niedawna tworzące Trzecią Drogę, a więc Polska 2050 z 4,6-proc. poparciem i PSL, na które głos zadeklarowało oddać 4 proc. badanych. W badaniu wskazano, że wcześniejszy pomiar dawał ich koalicji 6-proc. poparcie.

Poza parlamentem znalazłaby się również Partia Razem, na którą głos zadeklarowało oddać 3,9 proc. badanych (wzrost o 1,4 pkt proc.).

3,2 proc. respondentów wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

ZOBACZ: Poparcie Polaków dla Ukrainy. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Z symulacji przeprowadzonej przez Onet, bazującej na tym sondażu, wynika że PiS zdobyłoby w Sejmie 192 mandaty (spadek o 2 mandaty, względem wyborów z października 2023 r.).

Koalicja Obywatelska uzyskałaby 154 mandaty (spadek o 3 mandaty), a Konfederacja 95 mandatów (wzrost o 77). Lewica otrzymałaby 19 mandatów (spadek o 7), a Konfederacja Korony Polskiej 6 mandatów.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 23-24 czerwca 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).

Politycy komentują spadek notowań KO. "Donald Tusk zaliczył katastrofę"

Duży spadek poparcia, jaki w najnowszym sondażu odnotowała Koalicja Obywatelska, nie uszedł uwadze polityków. "Najnowszy sondaż. PO aż 7 proc. w dół i prawica bliska większości konstytucyjnej" - zauważył europoseł PiS Patryk Jaki.

Sondaż skomentował także poseł Konfederacji Przemysław Wipler. "Donald Tusk zjadł przystawki, sam też zaliczył katastrofę. Jak jeszcze przyjadą autobusy z tysiącami nachodźców, a będzie to za rok o tej porze, to w kolejnych wyborach partia Tuska dostanie gorszy wynik niż Kamraci" - uważa polityk.

ZOBACZ: Tyle wyborców PiS chce Andrzeja Dudy w partii. Nowy sondaż

Zdaniem szefowej klubu parlamentarnego Nowej Lewicy Anny Marii Żukowskiej spadkowe notowania KO to efekt przyjęcia w poczet członków tej partii Romana Giertycha. "Gratuluje (...) róbcie tak dalej" - skomentowała posłanka.

"Jeśli już nawet IBRIS (i to na zlecenie Der Onet!) daje Konfederacji Korony Polskiej wynik powyżej 5 proc., to wiedzcie Państwo, że tej siły nie da się dłużej zamliczać" - stwierdził z kolei Jacek Wilk, były poseł Konfederacji, który dołączył niedawno do partii Brauna. "Idziemy po dwucyfrowy wynik w najbliższych wyborach do Sejmu" - zapowiedział polityk.