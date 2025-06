Znana gwiazda muzyki pop Dorota Rabczewska pół roku temu otrzymała dramatyczną diagnozę - czerniak. Celebrytka musiała poddać się leczeniu onkologicznemu i dziś jest już zdrowa, lecz chce, by jej historia służyła jako przestroga dla wszystkich i zachęta do regularnych badań. Każda forma opalania może być bowiem niebezpieczna dla skóry i kluczowe jest, by zmiany zauważyć jak najwcześniej.