Adam Bodnar odpowiada na zarzuty Zbigniewa Ziobry. "Ma wielką fantazję"

Zbigniew Ziobro zasugerował, że Adam Bodnar planuje "siłowe przejęcie Sądu Najwyższego" w celu sfałszowania wyników wyborów prezydenckich. - Trudno to skomentować, pan minister Ziobro ma wielką fantazję - odpowiedział w programie "Gość Wydarzeń" minister sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro stwierdził w mediach społecznościowych, że "nie można wykluczyć, że prokurator generalny przygotowuje operację wzorowaną na siłowym wtargnięciu do KRS i planuje wejście do Sądu Najwyższego, by przejąć akta".

Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości "celem tych działań byłoby przejęcie protestów wyborczych i przekazanie ich zaufanym sędziom SN, którzy doprowadzą do uchwały blokującej działania Izby Kontroli Nadzwyczajnej".

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro składa zawiadomienie do prokuratury. "Podstępna próba"

"Dokumenty trafiłyby wtedy do wybranych ludzi, a wspierany przez rząd kandydat odzyskałby szansę - po sfałszowaniu wyniku (czyli 'właściwym' przeliczeniu) - na zwycięstwo" - przekonywał poseł PiS.

Bodnar odpowiada Ziobrze ws. "siłowego przejęcia" SN: Ma wielką fantazję

O teorię przedstawioną przez Ziobro w piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" został zapytany Adam Bodnar. Szef resortu sprawiedliwości przyznał, że "trudno mu to skomentować".

- Myślę, że pan minister Ziobro ma jakąś taką wielką fantazję i nie wiem, skąd się to u niego bierze - powiedział.

ZOBACZ: Adam Bodnar uderza w izbę Sądu Najwyższego. "Nie spełnia kryterium sądu"

Odniósł się jednak do zarzutu dotyczącego "siłowego wtargnięcia do KRS". Wskazał, że poseł PiS może mieć na myśli sytuację, która wydarzyła się kilka miesięcy temu.

- Przejęcia akt, które były w dyspozycji rzeczników dyscyplinarnych sądów, którzy akurat mieli biura w siedzibie KRS - wyjaśniał.

Według Bodnara ocenę w sprawie tej sytuacji wydał w czwartek sąd. - Stwierdził, że wszystko było zgodne z prawem, prawidłowe i tak jak trzeba - zaznaczył polityk.