Niechlubny rekord w Limanowej. Pijany traktorzysta stanie przed sądem

Traktorzysta z powiatu limanowskiego staranował drzewo i szopę we wsi Mordarka. Badanie na obecność alkoholu wykazało, że w chwili zdarzenia miał w wydychanym powietrzu osiem promili. 48-latek trafił do szpitala.

Policja z Limanowej otrzymała w środę zgłoszenie o wypadku, do którego doszło we wsi Mordarka. Około godziny 15:00 mężczyzna kierujący traktorem marki Ursus stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w drzewo, a następnie przejechał przez drogę i wbił się w szopę.

Limanowa. Osiem promili w wydychanym powietrzu

48-latek został zabrany do szpitala, gdzie wykonano badania na obecność alkoholu w organizmie. Okazało się, że traktorzysta miał w wydychanym powietrzu 8 promili.

W trakcie wykonywania czynności, policjanci odkryli, że mężczyźnie cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami. Miał także aktywny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jego sprawą zajmie się sąd.

- Rzadko zdarza się taki wynik podczas badania na obecność alkoholu w organizmie. Ja nie pamiętam takiego wyniku w ostatnich latach - powiedział w czwartek PAP Bartosz Izdebski z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Policja zaapelowała o odpowiedzialność podczas prowadzenia pojazdów. "Apelujemy do wszystkich o odpowiedzialność na drodze i przypominamy, że jazda pod wpływem alkoholu to nie tylko złamanie prawa, ale przede wszystkim ogromne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu!" - pisze małopolska policja.

Jazda po spożyciu alkoholu

Za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi: grzywna lub areszt do 30 dni, 10 punktów karnych i zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Za przestępstwo prowadzania pojazdów w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) grozi: grzywna, kara pozbawienia wolności do 3 lat, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat, świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 do 60 tys. zł.

