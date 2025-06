Liderzy UE apelują. Chcą poznać "mapę drogową" przed potencjalnym atakiem

Podczas szczytu UE przywódcy 27 państw członkowskich wezwali w czwartek Komisję Europejską, by przedstawiła do października mapę drogową, która wskaże, jak osiągnąć pełną gotowość obronną Unii do 2030 roku. Podkreślili również znaczenie wschodniej granicy UE dla bezpieczeństwa całego kontynentu.