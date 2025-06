"Przed liderami Koalicji 15 października poważna próba" - napisał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. We wpisie zaapelował też do koalicjantów, by nie dali się podzielić. "Jeśli nie wiecie, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowajcie się przyzwoicie" - dodał.