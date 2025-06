Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca co miesiąc jako wsparcie dla osób, które ukończyły 75. rok życia lub są niezdolne samodzielnego życia. Jego funkcjonowanie reguluje ustawa z 1998 roku dotycząca rent i emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatek pielęgnacyjny. Ile wynosi po waloryzacji?

W przypadku seniorów 75+ środki przyznawane są automatycznie i nie ma potrzeby wypełniania żadnych formularzy, aby je otrzymać.

Druga grupa rencistów i emerytów musi dostarczyć do ZUS odpowiednie dokumenty. Potrzebny będzie wniosek o dodatek oraz zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9. Jeśli lekarz orzecznik stwierdzi, że wnioskodawca jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, otwierają się drzwi do uzyskania pomocy finansowej we wcześniejszym wieku.

Co ważne, dodatek pielęgnacyjny podlega waloryzacji. Dlatego rokrocznie zmienia się jego wysokość. Od 1 marca 2025 do 28 lutego 2026 roku jest to 348,22 zł miesięcznie. Jeśli rządowa propozycja, by waloryzacja 2026 wyniosła 4,9 proc., wejdzie w życie, do beneficjentów zaczną trafiać przelewy wysokości ponad 365 zł. Są to kwoty "na rękę", wolne od potrąceń.

Kiedy trafiają one na konta seniorów?

Ponieważ wysyła się je wraz z emeryturami, należy się ich spodziewać 1.,5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia każdego miesiąca (lub wcześniej, gdy któraś z tych dat wypada w weekend lub święto). Pieniądze przekazywane są na znany Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych rachunek bankowy lub adres.

Warto pamiętać, że w kilku sytuacjach dodatek pielęgnacyjny nie jest przyznawany, nawet pomimo spełnienia wyżej wymienionych kryteriów. Dotyczy to osób, które dłużej niż 14 dni w miesiącu przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w domu pomocy społecznej.

ZUS przypomina także, że dodatek pielęgnacyjny wyklucza jednoczesne pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego, a więc świadczenia przyznawanego przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dodatkowe świadczenia dla emerytów

Z uwagi na trudną sytuację finansową seniorów, funkcjonują również inne formy wsparcia materialnego dla tej grupy osób. Najpopularniejsze z nich to 13. i 14. emerytura. Przelewane są one wiosną i jesienią, a ich wysokość to równowartość emerytury minimalnej (a więc 1878,91 zł brutto w 2025 roku). Również w tym przypadku nie ma potrzeby wypełniania żadnych wniosków.

Inaczej sytuacja ma się w przypadku renty wdowiej. To rozwiązanie, polegające na uzyskiwaniu 100 proc. swojego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku (lub odwrotnie), wymaga złożenia formularza w odpowiednim organie (np. ZUS, KRUS lub Wojskowe Biuro Emerytalne).

