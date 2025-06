- Zabieram dziś z Ziemi cząstkę każdego z was, waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. W kosmosie nie jestem sam, reprezentuję nas wszystkich - powiedział Sławosz Uznański-Wiśniewski z pokładu kapsuły Dragon po dotarciu na orbitę. O godzinie 8:31 odbył się start rakiety Falcon 9.

Rakieta Falcon 9 wystartowała z Kennedy Space Center na przylądku Canaveral na Florydzie. Po osiągnięciu orbity głos zabrali sami astronauci, w tym Sławosz Uznański-Wiśniewski.

- Drogie Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę dla nas i dla przyszłych pokoleń - powiedział.

[OGLĄDAJ] Wydanie specjalne w Polsat News

- Kosmos zawsze jednoczył ludzi. Zabieram dziś z Ziemi cząstkę każdego z was, waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. W kosmosie nie jestem sam, reprezentuję nas wszystkich. Z całego serca dziękuję wam za zaufanie. Kosmos dla wszystkich. Space for everyone - dodał.

Sławosz Uznański-Wiśniewski w kosmosie. Międzynarodowa załoga Ax-4

Kapsuła Dragon, którą na orbitę wyniosła rakieta Falcon 9, porusza się z prędkością 27 tys. km/h. Dokowanie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej odbędzie się 26 czerwca w okolicy g. 13 czasu polskiego.

Na ISS załoga Ax-4 będzie prowadzić badania w warunkach mikrograwitacji oraz zaangażuje się w działania edukacyjne. W ramach misji IGNIS nasz astronauta przeprowadzi 13 eksperymentów, zaprojektowanych przez polskie firmy i umożliwiających przetestowanie nowych technologii i koncepcji w warunkach mikrograwitacji. Zrealizuje też 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych. Będzie również wykonywał połączenia z rodzimymi krótkofalowcami.

ZOBACZ: "Nadszedł dzień startu". Sławosz Uznański-Wiśniewski dotarł do portu NASA

W ramach misji na ISS - poza Polakiem - lecą: doświadczona była astronautka NASA, Amerykanka Peggy Whitson (dowódczyni), pilot Shubhanshu Shukla z Indii oraz specjalista naukowiec Tibor Kapu z Węgier.

Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski jest drugim Polakiem w kosmosie, a pierwszym na ISS. Pierwszym naszym rodakiem w przestrzeni kosmicznej był Mirosław Hermaszewski (1941-2022), który w dniach 27 czerwca - 5 lipca 1978 r., wraz z Piotrem Klimukiem (radziecki kosmonauta narodowości białoruskiej), odbył lot na statku kosmicznym Sojuz 30. W czasie 8-dniowej misji dokonano 126 okrążeń Ziemi.