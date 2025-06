Patelnie pokryte teflonem, kamery w smartfonach, ulepszona formuła mleka w proszku, panele słoneczne, termometry na podczerwień - to tylko niektóre z kosmicznych wynalazków NASA, które weszły do codziennego użytku. Polskie wynalazki, które przetestuje w kosmosie Sławosz Uznański-Wiśniewski, w przyszłości mogą usprawnić robotykę, ułatwić kierowanie łazikami czy pomóc sparaliżowanym osobom.

Podczas swojego pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) Sławosz Uznański-Wiśniewski przeprowadzi w sumie 13 eksperymentów, m.in. polski astronauta przetestuje w kosmosie kilka nowinek technologicznych made in Poland. Oto kilka testów, jakich dokona.

Eksperyment 1:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie chce sprawdzić jak będą zachowywały się nanomateriały w warunkach kosmicznych.

- MXene to jest rodzaj nanomateriału. W naszym przypadku używamy węglika tytanu - powiedziała w rozmowie z Polsat News dr inż. Dagmara Stasiowska z Wydziału Technologii Kosmicznych AGH w Krakowie.

Prof. dr hab inż. Tadeusz Uhl, również z tego wydziału i uczelni stwierdził, że ta technologia może mieć wielkie zastosowanie do konstrukcji na przykład czujników, które będzie można w kosmosie produkować. Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie nosił specjalną opaskę, która zmierzy jego puls.

- Będzie musiał wykonać konkretną sekwencje ruchów nadgarstkiem i w trakcie tego pomiaru będą zbierane dane z tego jak te nanomateriały się zachowują - mówił profesor.

Według naukowców, w przyszłości tego typu urządzenia pomogą w robotyce, ponieważ maszyny będą mogły naśladować ruchy człowieka.

- Bardzo istotny element do haptyki tak zwanej, to jest nauczenie tych ruchów poprzez pomiar tych ruchów, a my robimy czujniki, które mierzą właśnie ruch - dodał.

Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci na ISS. Wykona tam różne eksperymenty

Kolejnym zadaniem dla naszego astronauty będzie dotyczył usprawnienia kierowania łazikami, z pomocą sztucznej inteligencji.

Eksperyment 2:

- To eksperyment, w którym my mamy trochę udziału z naszym partnerem firmą KP Labs czyli taka, autonomiczna nawigacja. To trochę jak nawigacja dla samochodów, tylko przeniesiona w trudniejsze warunki - mówił dr inż Marek Kraft z Instytutu Robotyki i Inteligencji Maszynowej na Politechnice Poznańskiej.

Eksperyment 3:

W Lublinie powstało natomiast przenośne urządzenie, które umożliwia sterowanie komputerem za pomocą myśli. Specjalna aparatura rejestruje aktywność mózgu za pomocą podczerwieni. Resztą zajmuje się sztuczna inteligencja, która rozpoznaje czy dana osoba jest zrelaksowana czy na czymś skupiona.





- W warunkach mikrograwitacji wykonywanie ruchów z udziałem mięśni jest dużo trudniejsze niż na ziemi. Możemy to porównać do sytuacji, znajdowania się pod wodą, gdzie nawet proste ruchy stają się dla nas trudne - opisywał dr Dariusz Zapała psycholog i dyrektor ds. naukowych firmy Cortivision.

Twórcy aparatury uspokajają, że do czytania w myślach jeszcze daleka droga, ale tego typu interfejsy mózg-komputer w niedalekiej przyszłości pomogą na przykład sparaliżowanym osobom.

- Sterowanie w ten sposób jest bardzo wolne, natomiast dla osób, dla których nie ma innych form komunikacji, albo mają znacznie utrudnioną sytuację, to jest na pewno czymś lepszym niż brak jakiejkolwiek możliwości przekazywania informacji - dodał dr Zapała.

Sterowanie komputerem za pomocą myśli? Takie urządzenia przetestuje polski astronauta

Eksperyment 4:

Na ISS trafi również detektor promieniowania, do monitorowania warunków w czasie rzeczywistym. Urządzenie powstało z myślą o załogowych, jak i bezzałogowych misjach kosmicznych. Technologia w przyszłości zabezpieczy elektronikę pracującą w kosmosie i przedłuży jej żywotność.

- Możliwe będzie projektowanie bardziej niezawodnych systemów elektronicznych wchodzących w skład nowoczesnych systemów satelitarnych - stwierdził dr inż Krzysztof Sielewicz z Sigma Labs.

Eksperyment 5:

Sławosz Uznański-Wiśniewski sprawdzi poziom hałasu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bo na jej pokładzie wcale nie jest cicho. Na terenie kosmicznego laboratorium stale pracują wentylatory, pompy powietrzne i urządzenia podtrzymujące życie. Nadmierny poziom hałasu może być niebezpieczny dla astronautów.

- Mamy w sobie gen odkrywcy, po prostu chcemy eksplorować ten kosmos, mimo niesprzyjających okoliczności, przebywać tam coraz dłużej - mówił Ernest Świerczyński z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie.

Ekspedycje na Międzynarodową Stację Kosmiczną trwają maksymalnie pół roku. Naukowcy z misji Axiom 4 spędzą na orbicie dwa - intensywne tygodnie. Będzie to czwarta prywatna misja załogowa na ISS.

- To unikalne doświadczenie, żeby później budować kolejne misje, kolejną technologię kosmiczną, która uczestniczy w życiu każdego z nas. Tak naprawdę inwestycja w polską misję, to jest inwestycja w naszą przyszłość - ocenił dr Sławosz Uznański-Wiśniewski.

