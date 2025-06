- Sławosz jest teraz bardzo szczęśliwy. Obserwowałam jego twarz, widać tam było ogromną radość - zaznaczyła żona astronauty Aleksandra Uznańska-Wiśniewska po udanym starcie rakiety z Polakiem na pokładzie. - On spełnia marzenia 38 mln rodaków - podkreśliła. Żona zdradziła również, co zaplanował Sławosz po powrocie na Ziemię. - Chce mieć tourne po Polsce i prowadzić lekcje - ujawniła.

- Pierwsza, potężna fala adrenaliny, która towarzyszyła mi od 48 godzin ze mnie zeszła. Po raz pierwszy byłam w stanie coś zjeść. Byłam w stanie cieszyć się tą chwilą. Wcześniej oczekiwałam w potężnym napięciu - powiedziała w rozmowie z reporterem Polsat News Tomaszem Lejmanem Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, żona astronauty Sławosza, chwilę po udanym starcie rakiety z Polakiem na pokładzie.

Jak wyjaśniła, lotom kosmicznym zawsze towarzyszy niepewność. - Astronauci, wraz ze moim mężem, byli w kwarantannie prawie dwa razy dłużej niż zwyczajowo. Dopiero w poniedziałek otrzymali zielone światło - dodał Uznańska-Wiśniewska.

ZOBACZ: Ile kosztował lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Minister ujawnił kwotę

Żona astronauty przekazała, że gdy się o tym dowiedziała, to od razu ruszyła z Łodzi na przylądek Canaveral na Florydzie. - To wszystko tutaj, to takie surrealistyczne doświadczenie - oceniła.

WIDEO: Lot Polaka w kosmos. Uznańska-Wiśniewska: On spełnia marzenia 38 mln rodaków

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polak w kosmosie. Żona Sławosza zdradza, co zrobi po powrocie na Ziemię

Reporter zapytał, o to jaki był Sławosz przed odlotem i jaka atmosfera była w zespole.

- Tak długa izolacja wpłynęła na każdego członka załogi, ale Sławosz jest zdyscyplinowany. Gdy dowiedział się o nowej dacie startu, okazywał nam dużo ciepła, uśmiechał się - przekazała.

Żona astronauty dodała, że jest pewna, że Sławosz jest teraz bardzo szczęśliwy. - Czytam jego emocje, znam go dobrze. Obserwowałam jego twarz, widać tam było ogromną radość - zaznaczyła Wiśniewska-Uznańska. - On (Sławosz - red.) spełnia marzenia 38 mln Polaków - podkreśliła.

ZOBACZ: Sławosz Uznański-Wiśniewski już w kosmosie. Oto jego pierwsze słowa

Żona zdradziła również, co zaplanował Sławosz po powrocie na Ziemię. - Gdy wróci z kosmosu to mamy nadzieję, że będzie mógł rozmawiać z uczniami i studentami. Chce mieć kilkumiesięczne tourne po Polsce, prowadzić lekcje fizyki oraz spotykać się z młodymi naukowcami - ujawniła Wiśniewska-Uznańska.

Na koniec żona drugiego polskiego astronauty zwróciła się do uczniów. - Jeśli nasz Sławosz z Łodzi poleciał, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyście wy kiedyś stanęli na księżycu lub kolonizowali marsa - powiedziała.