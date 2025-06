To może być pierwszym sygnałem Alzheimera u seniora. Wymaga pilnej konsultacji

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, kierowany przez profesora Rizwana Qaisara, przeanalizował dane ponad 51 tys. osób w wieku 50 lat i starszych z 15 krajów.

Badanie opublikowane w Scientific Reports wykazało, że osoby mające trudności z podniesieniem 5 kg są bardziej narażone na:

depresję

choroby płuc

udar mózgu

chorobę Alzheimera

Mięśnie jako barometr zdrowia neurologicznego

Badanie prowadzone przez kilka lat wykazało, że już tak prosta próba, jak uniesienie 5-kilogramowego ciężaru może pomóc we wczesnym wykrywaniu różnych schorzeń. Co istotne, zależność między pogorszeniem sprawności a chorobami była widoczna niezależnie od wieku i płci.

Osłabienie mięśni nie jest tylko naturalnym efektem starzenia się, to sygnał alarmowy. Jak zaznacza prof. Qaisar, wcześniej pomiar siły był możliwy głównie w placówkach medycznych i przy użyciu drogiego sprzętu. Tymczasem taki domowy test można wykonać niemal wszędzie, także w sklepie z wodą mineralną.

Mięśnie i układ nerwowy są ze sobą ściśle powiązane. Zmiany w ich funkcjonowaniu mogą świadczyć o wczesnych procesach neurodegeneracyjnych, w tym charakterystycznych dla Alzheimera. Szybka reakcja daje szansę na rozpoczęcie leczenia jeszcze przed pojawieniem się typowych objawów poznawczych.

Zaskakująco szeroki zakres zagrożeń

Dane z badania SHARE (Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe) z lat 2013-2020 pokazują, że trudności w podnoszeniu 5 kg miało aż 19,5 proc. uczestników na początku badania. W ciągu kolejnych czterech lat u tych osób stwierdzono istotnie wyższe ryzyko rozwoju nie tylko choroby Alzheimera, ale także:

depresji (8,14 proc.)

obniżonej jakości życia (9,42 proc.)

choroby zwyrodnieniowej stawów (6,98 proc.)

Co ważne, osłabienie mięśni koreluje również z podwyższonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy, zawału serca czy reumatoidalnego zapalenia stawów.

Prosty test, który może uratować zdrowie

Dr Fabio Franzese z SHARE Berlin Institute podkreśla, że test z podnoszeniem ciężaru to prosty i tani sposób na kontrolę ogólnej kondycji, szczególnie u osób starszych.

Według niego pozwala to na odpowiednio wczesną interwencję, zwiększa świadomość zdrowotną i może znacząco poprawić profilaktykę wśród seniorów.

