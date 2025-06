- NATO to sojusz stworzony do konfrontacji, to sojusz, który przynosi agresję - powiedział Dmitrij Pieskow. Rzecznik Kremla stwierdził, że Sojusz ma nieuczciwe intencje, a dowodem ma być decyzja o zwiększeniu wydatków na obronność. Dodał, że Rosja jest przedstawiana jako potwór, aby istniał pretekst do zwiększonego zbrojenia.

Dmitrij Pieskow w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że Rosja nie zamierza w przyszłości atakować żadnego z państw członkowskich NATO. Stwierdził, że przekonanie międzynarodowej społeczności o pokojowych intencjach jego kraju jest "wysiłkiem daremnym".

Dodał, że obecnie to NATO wydaje coraz więcej pieniędzy na obronność oraz uzbrojenie, co jest niepokojące i może zostać uznane za sygnał do gotowości do ataku.

Kreml o NATO: Sojusz stworzony do konfrontacji

- NATO podąża ścieżką nieokiełznanej militaryzacji. Europa podąża ścieżką nieokiełznanej militaryzacji. To jest rzeczywistość, która nas otacza - powiedział rzecznik Kremla.

Dla Kremla niepokojącym działaniem NATO jest przede wszystkim podwyższenie wydatków na obronność do 5 proc. PKB. Dmitrij Pieskow stwierdził, że Sojusz został stworzony do "konfrontacji" i nie ma uczciwych intencji.

- Nazywajmy rzeczy po imieniu: to sojusz stworzony do konfrontacji, to sojusz, który przynosi agresję i konfrontację. To nie jest instrument pokoju czy stabilizacji. Musimy być tego świadomi. I teraz ten właśnie instrument ma główne zadanie - podjąć decyzję o zwiększeniu wydatków do 5 proc. PKB krajów członkowskich - powiedział Pieskow.

Pieskow stwierdził, że pretekstem do zwiększenia wydatków na obronność jest Rosja, którą przedstawia się w krajach członkowskich jako "diabła i potwora".

- A skoro musimy przeforsować decyzję 5 proc, co trzeba zrobić w tym celu? W tym celu musimy określić diabła, potwora. A z punktu widzenia członków NATO, naturalnie, nasz kraj najlepiej nadaje się do roli potwora - stwierdził.

Pieskow: Rosja wsparła Iran

Rzecznik Władimira Putina w rozmowie z dziennikarzami pochwalił także wysiłki na rzecz zawieszenia broni między Iranem i Izraelem. Podkreślił, że Rosja od początku na to naciskała i starała się pomóc w osiągnięciu pokoju.

Powtórzył także wcześniejsze stanowisko ws. konfliktu na Bliskim Wschodzi i zapowiedział dalszą współpracę Rosji i Iranu.

- Rosja wsparła Iran swoim stanowiskiem. To stanowisko, nawiasem mówiąc, zostało dobrze ocenione w rozmowie z panem [Abbasem] Araghchi, która odbyła się wczoraj w Moskwie (...). Oczywiście, zamierzamy dalej rozwijać nasze stosunki z Iranem - przekazał.