Donald Trump przestrzega Izrael. "Nie zrzucaj tych bomb"

- Iran i Izrael walczyły tak długo i tak ciężko, że nie wiedzą, co robią - powiedział Donald Trump. W ten sposób prezydent USA skomentował naruszenie zawieszenia broni przez obie strony bliskowschodniego konfliktu. "Izraelu. Nie zrzucaj tych bomb. Sprowadź swoich pilotów do domu, natychmiast" - napisał Trump w mediach społecznościowych.

Donald Trump ogłosił 12-godzinny rozejm i możliwy koniec wojny między Izraelem i Iranem. Po deklaracji przywódcy USA szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi oświadczył, że Teheran nie zawarł na razie żadnej umowy.

Tymczasem we wtorek rano pojawiły się informacje o irańskim ataku w mieście Beer Szewa na południu Izraela. Iran zaprzeczył wystrzeleniu jakichkolwiek pocisków. Izraelski minister obrony Israel Katz powiedział, że nakazał wojsku przeprowadzenie nowych ataków na cele w Teheranie w odpowiedzi na "rażące naruszenie" zawieszenia broni przez Iran.

Donald Trump reaguje na ruchy Izraela. "Muszę sprawić, by się uspokoił"

"Izraelu. Nie zrzucaj tych bomb. Jeśli to zrobisz, będzie to poważne naruszenie. Sprowadź swoich pilotów do domu, teraz!" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Przed wyruszeniem na szczyt NATO w Hadze prezydent USA powiedział dziennikarzom, że "nie jest zadowolony" z żadnej ze stron za naruszenie rozejmu, zwłaszcza z Izraela. - Muszę sprawić, by Izrael się uspokoił - powiedział, cytowany przez agencję Reutera, a następnie stwierdził: - Iran i Izrael walczyły "tak długo i tak ciężko, że nie wiedzą, co k... robią.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu powiedział Donaldowi Trumpowi, że nie może odwołać ataku na Iran i że jest on potrzebny, bo Teheran złamał zawieszenie broni - podał we wtorek portal Axios, powołując się na izraelskie źródło. Wcześniej serwis napisał, że Trump zadzwonił do Netanjahu i poprosił go, by nie atakował Iranu. "Izraelski atak ma być ograniczony tylko do jednego celu" - przekazał Axios.