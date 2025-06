Ambasador Izraela w Polsat News. "Iran okłamuje cały świat"

12 czerwca od uderzenia Izraela na Iran rozpoczął się konflikt na Bliskim Wschodzie. W niedzielę Stany Zjednoczone zaatakowały irańskie ośrodki nuklearne. We wtorek premier Izraela Binjamin Netanjahu przekazał: - Zgodziliśmy się na propozycję rozejmu z Iranem przedstawioną przez Donalda Trumpa.

Jak zaznaczył, Izrael osiągnął swój cel, jakim było usunięcie irańskiego zagrożenia nuklearnego i rakietowego. Po godz. 10 władze izraelskie powiadomiły, że Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela. Doniesieniom o ataku zaprzeczają irańskie państwowe media.

ZOBACZ: Rozejm między Iranem i Izraelem. Premier Netanjahu zabrał głos

- Tak się dzieje, gdy mamy do czynienia z państwem terrorystycznym, które kłamie całemu światu. To jest najlepszy przykład. Zobowiązali się przed prezydentem Trumpem na zawieszenie broni, a nie więcej niż godzinę później atakują Izrael - powiedział w Polsat News ambasador Izraela w Polsce Jaakow Finkelstein.

- Nasz premier ogłosił, że osiągnęliśmy nasze cele wojny przeciwko Iranowi, zniszczyliśmy zagrożenie nuklearne i balistyczne i jesteśmy gotowi do zawierania rozejmu. Z drugiej strony, jeżeli Iran nie szanuje warunków rozejmu, to Izrael zachowuje sobie prawo do bronienia się, nie możemy pozwolić na to, by nasz naród, ludność cywilna była bombardowana - stwierdził.

Jak podkreślił, obecnie "wszystkie" opcje są na stole, zaś Izrael jest zainteresowany tym, żeby rozejm trwał.

- Trzeba wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Iran to kraj, który wyposaża Rosję w drony, by ta mogła atakować Ukrainę; Iran to kraj, w którym nie ma praw kobiet, kraj, który terroryzuje cały świat również przez pośredników. I to jest kraj, który przez lata okłamuje cały świat, m.in. Międzynarodową Agencje Energii Atomowej w sprawie wzbogacania Iranu - powiedział ambasador.

