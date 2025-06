Ambasador Iranu w Polsat News: Od początku mówiliśmy, że nie chcemy wojny

O sytuacji między Iranem a Izraelem mówił w wywiadzie dla Polsat News Hossein Gharibi, ambasador Iranu w Polsce.

- Od początku mówiliśmy, że nie chcemy wojny, że chcemy pokojowych rozwiązań, ale to izraelski reżim niesprowokowany zaatakował Iran bez żadnych podstaw, bez żadnych powodów. Na atak oczywiście odpowiedzieliśmy - mówił.

Ambasador Iranu: Chcemy bezpieczeństwa w naszym regionie

- Kiedy zapytali nas o propozycję zawieszeni broni, powiedzieliśmy, że przyjmiemy ją, bo my nie szukamy walki, nie chcemy walki, chcemy stabilizacji - podkreślił ambasador. - Chcemy bezpieczeństwa w naszym regionie - dodał.

Ambasador został zapytany, dlaczego Iran ostrzegł USA przed atakiem odwetowym na bazę wojskową. - To jest dobre pytanie, prawda jest taka, że Iran chce pokazać, że jest w stanie zareagować na wszelkie uderzenia i ataki nawet ze strony USA, że jeśli USA zaatakują, to my tego nie zignorujemy, nie puścimy tego płazem i odpowiemy mocno - mówił.

- Tym atakiem chcieliśmy pokazać, że nie ma różnicy pomiędzy Izraelem, USA czy jakimiś innymi krajami, które też mogłyby mieć zamiar atakować Iran - zaznaczył. - Jeżeli chodzi o atak na główną bazę USA w regionie, to pamiętajmy, że ona jest ośrodkiem zarządzania ataków powietrznych na Iran, więc dlatego ta baza została wybrana na cel - mówił ambasador.

"To nie pierwszy raz, kiedy Izrael okłamuje świat"

W rozmowie z Polsat News Hossein Gharibi odniósł się również do słów premiera Izraela, który stwierdził, że Iran jest "egzystencjalnym zagrożeniem". - To nie pierwszy raz, kiedy Izrael okłamuje świat. Za pierwszym razem to było w 2003 roku, gdy mówiono, że Irak musi zostać zaatakowany, ponieważ ma broń masowego rażenia - mówił.

- Nie daje się możliwości egzystowania w Izraelu Palestyńczykom, Izrael nigdy nie dotrzymał żadnej obietnicy (...) Jeżeli są ignorowane wszystkie prawa Palestyńczyków, to mówimy, że Izrael nie ma prawa istnieć, ale to oznacza, że to może dokonać się w kraju od wewnątrz, my nie mamy na myśli, że to Iran będzie atakować. I nie akceptuję tej retoryki (premiera Izraela - red.) - wyjaśniał.

- Szczerze mówiąc, nie przejmuję się tym, co mówi Donald Trump, od kiedy wrócił do Białego Domu powiedział tyle, tyle razy zmieniał zdanie. Wydaje mi się, że on w tym przypadku nie ma żadnych argumentów. Takie wypowiedzi są nie do przyjęcia - mówił, odnosząc się do słów prezydenta USA, który ocenił, że "reżim w Iranie mógłby się zmienić".

Hossein Gharibi zaznaczył, że Iran będzie dążyć do pokoju, ale w przypadku agresji, będzie odpowiadać.

Wcześniej na antenie Polsat News można było usłyszeć rozmowę z ambasadorem Izraela w Polsce.

ZOBACZ: Ambasador Izraela w Polsat News. "Iran kłamie całemu światu"

Izrael - Iran. Donald Trump ogłosił 12-godzinny rozejm

W nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu prezydent USA Donald Trump ogłosił 12-godzinny rozejm i możliwy koniec wojny między Izraelem i Iranem. Krótko później szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi oświadczył, że Teheran nie zawarł na razie żadnej umowy. Zaznaczył, że jeśli Izrael powstrzyma się od ataków, działań nie będzie kontynuować także jego kraj.

Przed godz. 7 irańska telewizja podała, że po czterech falach irańskich ataków na terytoria okupowane przez Izrael zaczyna obowiązywać zawieszenie broni.

Następnie premier Izraela Binjamin Netanjahu powiadomił, że jego kraj "zgodził się na propozycję rozejmu z Iranem przedstawioną przez prezydenta USA Donalda Trumpa". Podkreślił również, że Izrael osiągnął swój cel, jakim było usunięcie irańskiego zagrożenia nuklearnego i rakietowego.

Władze izraelskie po godz. 10 przekazały, że z Iranu zostały wystrzelone rakiety w kierunku Izraela, a szef obrony narodowej polecił armii zareagować "zdecydowanie na naruszenie zawieszenia broni przez Iran, przeprowadzając intensywne ataki na cele reżimu w centrum Teheranu". Doniesieniom o ataku zaprzeczają irańskie media.

WIDEO: Atak Izraela na irańską telewizję. Wybuchy przerwały program na żywo Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/ sgo / polsatnews.pl / Polsat News