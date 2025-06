Motocykl Yamaha wjechał w niedzielę w czerwone ferrari. Do poważnego wypadku doszło na drodze ekspresowej S7 w kierunku Radomia. Po dotarciu na miejsce służb ratunkowych kierowca motocykla został przewieziony do szpitala. Ze zdjęć policji wynika, że na drodze pojawiły się czarne plamy zbliżone do wycieku niezidentyfikowane płynu.