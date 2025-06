"Panie Adam Szłapka ta wypowiedź jest skrajnie nieodpowiedzialna" - napisał polityk PiS Rafał Bochenek, reagując na ostatnie słowa rzecznika rządu z niedzielnego "Gościa Wydarzeń". Jak stwierdził, informacje ujawnione przez ministra są "zagrożeniem dla naszej gospodarki". "Następnym razem zanim Pan coś napisze to lepiej sprawdzić" - odpisał Szłapka.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek skrytykował ostatnie słowa rzecznika rządu Adama Szłapki z niedzielnego wydania "Gościa Wydarzeń". "Po pierwsze Panie Adam Szłapka ta wypowiedź jest skrajnie nieodpowiedzialna: w dobie wojen i napięć międzynarodowych ujawniać de facto wielkość zapasów ropy naftowej? Przecież to zagrożenie dla naszej gospodarki..." - napisał na platformie X.

Rzecznik PiS odniósł się w ten sposób do ujawnienia przez współpracownika Donalda Tuska informacji w sprawie czasu, na jaki wystarczą Polsce zapasy ropy naftowej, a także stwierdzenia, że Polska ma "bardzo zdywersyfikowane kierunki dostaw".

Rafał Bochenek uderza w rzecznika rządu. Szłapka odpowiada

Bochenek napisał również we wpisie, że jest ciekaw, "ile z tych realizowanych kontraktów podpisali Ci partyjni fachowcy PO w Orlenie".

"O ile mi wiadomo gdyby nie kontrakty sportowe realizowane przez Daniela Obajtka Polska dzisiaj byłaby pozbawiona jakichkolwiek innych źródeł dostaw tego surowca, chyba, że nadal pompowalibyście do Polski ruską ropę" - zaznaczył.

Na słowa rzecznika PiS zareagował Adam Szłapka, odpowiadając w innym wpisie, że "w Pana przypadku to raczej niewiedza niż cyniczna dezinformacja".

"Następnym razem zanim Pan coś napisze to lepiej sprawdzić. Poziom zapasów i ich jawność wynika z przepisów prawa zarówno polskiego, jak i europejskiego. W sytuacjach, gdy dochodzi do ich interwencyjnego zmniejszenia są one na bieżąco uzupełniane" - wyjaśnił Szłapka.

Adam Szłapka w Polsat News: Mamy zapasy ropy naftowej na 96 dni

W niedzielnym wydaniu "Gościa Wydarzeń" rzecznik rządu Adam Szłapka skomentował m.in. decyzję irańskiego parlamentu, który po ataku USA zatwierdził zamknięcie cieśniny Ormuz. Dziennikarz dopytywał, czy w Polsce może zabraknąć paliwa.

- Po pierwsze mamy zapasy ropy naftowej na 96 dni. Po drugie mamy bardzo zdywersyfikowane kierunki dostaw ropy. To Norwegia, Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, która ma naftoporty także na Morzu Czerwonym. W tej sytuacji ropa nie musi przepływać przez cieśninę Ormuz - zaznaczył Szłapka.

Rzecznik podkreślił, że Polsce "na pewno" nie zabraknie paliwa. Grzegorz Kępka zapytał czy czeka nas wzrost cen na stacjach benzynowych.

- Jeśli cena ropy na rynkach światowych będzie wzrastała, to będzie miało to wpływ na globalną cenę ropy naftowej. Tu może pojawić się presja cenowa. Natomiast jest za wcześnie, by mówić, że będzie jakiś bardzo gwałtowny skok cen ropy - ocenił Adam Szłapka.

