Szef SBU: Udaremniono próbę zamachu na Zełenskiego w Rzeszowie

Na lotnisku w Rzeszowie udaremniono zamach na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - podał szef SBU Wasyl Maliuk. Z jego relacji wynika, że zamachowcem miał być Polak, były wojskowy. Do zatrzymania doszło przy współpracy służb polskich i ukraińskich.

Według szefa SBU Wasyla Maliuka, zamach został przygotowany przez obywatela Polski, emerytowanego wojskowego. Przekazał, że mężczyzna został "zwerbowany" przez rosyjskie służby dziesiątki lat temu i "wierzył w sowiecką ideę i od lat nosił się z tym zamiarem".

Zatrzymanie niedoszłego zamachowcy. Współpraca służb polskich i ukraińskich

Były wojskowy miał mieć za zadanie "fizyczne usunięcie Zełenskiego na lotnisku w Rzeszowie". W grę miało wchodzić kilka opcji - m.in. przeprowadzenie zamachu przy użyciu drona, albo systemu snajperskiego.

- Zatrzymaliśmy go. Nasi polscy koledzy pracowali profesjonalnie, to była nasza wspólna praca z nimi - powiedział Maliuk podczas spotkania z dziennikarzami.

Nie sprecyzował, kiedy miała miejsce próba zamachu w Rzeszowie.

Maliuk wspomniał też o kolejnym nieudanym zamachu na prezydenta Ukrainy, do którego miało dojść w jego kancelarii w Kijowie.

Udaremniony zamach na Zełenskiego. Komunikat rzecznika MSWiA

Jak ustaliła Interia w rozmowie z Jackiem Dobrzyńskim, rzecznikiem prasowym MSWiA, zamach miał zostać przeprowadzony w kwietniu ubiegłego roku.

Niedługo później za pośrednictwem portalu X Dobrzyński szerzej odniósł się do doniesień szefa SBU. "17 kwietnia 2024 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając na polecenie Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, zatrzymali osobę podejrzaną o zgłoszenie gotowości do współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi" - podał.

Paweł K. wpadł w ręce służb na terenie woj. lubelskiego. Funkcjonariusze przeszukali miejsce jego pobytu, gdzie zabezpieczyli dowody i zgromadzoną przez niego amunicję.

"Z ustaleń śledztwa wynika, że Paweł K. zgłosił gotowość do działania na rzecz rosyjskiego GRU. Do jego zadań miało należeć zebranie informacji na temat Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Miało to m.in. pomóc w planowaniu przez rosyjskie służby specjalne ewentualnego zamachu na życie Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego" - napisał Dobrzyński.

Postępowanie ABW w tej sprawie, nadzorowane jest przez Prokuraturę Krajową i prowadzone jest we współpracy z ukraińskimi organami – SBU i tamtejsza prokuraturą.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak podał, że sprawa zakończyła się skierowaniem aktu oskarżenia 20 maja 2025 r.