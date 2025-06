Kompletne szaleństwo (...) z tej drogi trzeba zawrócić - powiedział Jacek Sasin w programie "Graffiti". Polityk na antenie Polsat News odniósł się do postulatu dotyczącego ponownego przeliczenia głosów z wyborów prezydenckich. Jego zdaniem, premier Donald Tusk chce podważyć ich wyniki.

Apele o ponowne przeliczenie głosów w wyborach i aktualna sytuacja polityczna w Polsce - m.in. takie tematy poruszył dziennikarz Polsat News Grzegorz Kępka ze swoim gościem, Jackiem Sasinem z PiS.

"Kompletne szaleństwo". Sasin pytany o Tuska

Jacek Sasin był pytany m.in. o pomysł ponownego przeliczenia głosów oddanych w wyborach prezydenckich. O taką czynność postuluje część polityków PO.

- To, co dzisiaj robi Donald Tusk pod dyktando Romana Giertycha kwestionując wynik wyborów, to pokazuje, w którym miejscu są nasi polityczni oponenci. Jakiegoś kompletnego szaleństwa i kwestionowania absolutnych podstaw demokracji. Obrażania milionów Polaków, którzy zdecydowali się wziąć udział wyborach. Z tej drogi trzeba zawrócić - powiedział gość "Graffiti".

Prowadzący zwrócił jednak uwagę, że szef rządu nie podważał wyniku wyborów, a jedynie wezwał do ponownego przeliczenia głosów.

- Potrafi tak się wypowiadać, żeby można było pozostawić pole do interpretacji, ale dla mnie te jego wypowiedzi są jednoznaczne - przekonywał Sasin.

"Zaufajmy Polakom" Sasin o inicjatywie Nawrockiego

Prowadzący zapytał Jacka Sasina o objęcie przez Karola Nawrockiego urzędu prezydenta. Wspomniał o głośnych inicjatywach prezydenta m.in. referendum dotyczącego przyszłości sądownictwa w Polsce.

Taki plebiscyt miałby się odbyć, gdyby politycy nie doszli do porozumienia w kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości.

- Bardziej w Polsce musimy zaufać obywatelom niż dotychczas. Nie ma nic złego w referendach. Są kraje o bardzo rozwiniętej demokracji chociażby Szwajcaria, gdzie obywatele często decydują tą drogą - powiedział polityk PiS.

Przyznał jednak, że nie wie jaki byłby kształt ewentualnego pytania na karcie referendalnej.

- Ja nie umiem w tej chwili wymyślić pytań na gorąco. To skomplikowana sprawa, ale tez nie przesadzajmy. Polskie społeczeństwo jest wyedukowane, ma swoje zdanie, potrafi to zdanie wyrażać. Musimy zacząć je poważnie traktować - wyjaśnił.