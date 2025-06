Włodzimierz Czarzasty poinformował, że rekonstrukcji rządu możemy spodziewać się pod koniec lipca. - Rozpisana struktura rządu ma być na stole w przyszłym tygodniu - powiedział w programie "Gość Wydarzeń". Współprzewodniczący Nowej Lewicy odniósł się także do oświadczenia Joanny Muchy, która zdecydowała się na dymisję. - Może było być bardziej cierpliwym - skomentował.

W poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Włodzimierz Czarzasty poinformował, że jednym z tematów rozmów ostatniego posiedzenia liderów koalicji była zbliżająca się rekonstrukcja rządu.

- Rozmawialiśmy na temat kroków, które zakończą się rekonstrukcją rządu w lipcu. To będzie raczej koniec lipca. W przyszłym tygodniu spotkamy się w sprawie struktury rządu, a potem usiądziemy do tematu personaliów, nie odwrotnie - zdradził.

Czarzasty przekazał, że w oprócz niego w spotkaniu wzięli udział: premier Donald Tusk (PO), wicepremier, szef MON, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

ZOBACZ: Rekonstrukcja rządu. Wiceminister wskazał stanowiska do likwidacji

Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że "rozpisana struktura rządu ma być na stole w przyszłym tygodniu". Zmiany mogą dotyczyć połączenia niektórych ministerstw. - Ja zawsze mówiłem, jeśli chodzi o resorty związane z gospodarką, bo to jest w kilku resortach, to trzeba po prostu lepiej i sprawniej zorganizować - stwierdził gość Bogdana Rymanowskiego.

WIDEO: Rząd czeka rekonstrukcja. Włodzimierz Czarzasty zdradził termin

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Lider Nowej Lewicy odpowiedział również na pytanie, czy możemy spodziewać się nowego wicepremiera ds. gospodarczych. - Nie wiem, popatrzymy na strukturę rządu, czy będzie taka funkcja potrzebna. Jeśli będzie, powołamy - podkreślił.

Mucha odeszła z rządu. Czarzasty: Może mogła być bardziej cierpliwa

Czarzasty skomentował również kwestię dwóch ostatnich dymisji w rządzie. W poniedziałek gabinet Donalda Tuska opuściła wiceminister resortu edukacji Joanna Mucha z Trzeciej Drogi, a kilka dni temu odszedł również wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak.

- Tak ocenili swoją sytuację w rządzie, że powinni odejść, z różnych względów. Nie znam przyczyn odejścia pana ministra Kołodziejczaka, bo powiem szczerze nie za bardzo go znałem, więc nie jest w stanie powiedzieć o nim nic złego, ani dobrego. A pani Mucha podjęła taką decyzję, każdy ma prawo do swoich decyzji. Nie było to tematem dyskusji na posiedzeniu liderów - powiedział.

ZOBACZ: Joanna Mucha zabrała głos. Wcześniej podała się do dymisji

Na uwagę prowadzącego, że wiceminister Mucha uzasadniała swoją decyzję tym, że "nie znalazła w resorcie poparcia dla projektów, które mogłyby zmienić polską szkołę" odparł, że "może było być bardziej cierpliwym i poszukać". - Nie wiem, co to znaczy, że nie znalazła. Pewnie będzie miała jakiś wywiad w najbliższych dniach, to nam powie - podsumował.

Czarzasty zostanie marszałkiem Sejmu?

Bogdan Rymanowski zapytał również swojego gościa, czy nadal chce pełnić funkcję marszałka Sejmu. - Nie, i trochę mi się nie podoba taka narracja, że Czarzasty chce zostać marszałkiem. Formacja, którą reprezentuję m.in. ja, bo współprzewodniczącym jest również Robert Biedroń, ufa, że umowa koalicyjna, która została podpisana półtora roku temu powinna być realizowana - odparł.

ZOBACZ: "Konflikt jakiego w III RP nie mieliśmy". Prof. Antoni Dudek ostrzega Donalda Tuska

Polityk skomentował również sugestię prof. Antoniego Dudka w programie "Najważniejsze pytania", że zamiast Czarzastego laskę marszałkowską powinna przejąć inna polityk jego formacji Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

- Cieszymy się ze wszystkich podpowiedzi, oraz ze wszystkich mądrych zdań. Wszystkie będziemy brali pod uwagę w momencie kiedy będziemy podejmowali decyzje. Przyjmuje bardzo ciepło. Pan prof. Dudek jest wybitnym profesorem, wszystkie zdania wybitnych profesorów biorę pod uwagę. I mówię to z otwartym, ciepłym sercem - odpowiedział.