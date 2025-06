- Jeśli nie zaczniemy budować naszych zdolności obronnych, to za trzy do siedmiu lat Rosja będzie w stanie skutecznie zaatakować państwa NATO - powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte przed szczytem Sojuszu Pólnocnoatlantyckiego w Hadze. Zaapelował przy tym o szybkie zwiększenie wydatków na obronność do 5 proc.