Alert RCB dla 16 województw. Nadchodzą potężne burze

Gwałtowne ocieplenie w Polsce wywoła równie gwałtowne burze i wichury. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pogodowy alert. Obejmuje on 16 województw. Groźna aura może spowodować przerwy w dostawie prądu.

"Uwaga! Dziś i w nocy (23/24.06) możliwe gwałtowne burze z bardzo silnym wiatrem. Przygotuj się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty pogodowe" - brzmi treść rozesłanego komunikatu.

Alert RCB. Pogodowy armagedon nad Polską

Wiadomość została wysłana do odbiorców przebywających na terenie:

woj. zachodniopomorskiego

woj. podlaskiego;

woj. mazowieckiego;

woj. lubelskiego;

woj. podkarpackiego;

woj. małopolskiego;

woj. świętokrzyskiego;

woj. łódzkiego;

woj. śląskiego;

woj. opolskiego;

woj. lubuskiego (powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki i sulęciński);

woj. dolnośląskiego (powiaty: dzierżoniowski, kamiennogórski, kłodzki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, Wałbrzych, wałbrzyski, Wrocław, wrocławski i ząbkowicki);

woj. wielkopolskiego (powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski i turecki);

woj. kujawsko-pomorskiego (powiaty: lipnowski, Włocławek i włocławski);

woj. pomorskiego (powiaty: bytowski, człuchowski, Słupsk i słupski);

woj. warmińsko-mazurskiego (powiaty: działdowski, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, piski, szczycieński i węgorzewski).

ZOBACZ: Nie tylko upał. IMGW ostrzega przed groźnymi zjawiskami pogodowymi

Według najnowszych prognoz tylko kilka regionów Polski pozostaje w strefie, której nie objął alert.

Pogodowe ostrzeżenie IMGW

Przed burzami z porywistym wiatrem oraz upałami ostrzega również IMGW.

Ostrzeżeniem II stopnia objęto w całości woj. zachodniopomorskie oraz część obszaru każdego z pozostałych województw. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu (do 40 mm) i porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie może pojawić się grad. Alert będzie obowiązywać do późnych godzin wieczornych.

Ostrzeżenie I stopnia przed burzami wydano dla części woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Na tym obszarze w czasie burz pojawią się silne opady deszczu do 30 mm i porywy wiatru do 85 km/h, a lokalnie grad. Ostrzeżenie ma obowiązywać do godz. 22.

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2025-06-23/nie-tylko-upal-imgw-ostrzega-przed-groznymi-zjawiskami-pogodowymi/

WIDEO: Kłótnia prezydenta z premierem? Zandberg o kulisach RBN Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl