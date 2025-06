Viktor Orban sabotuje plany Komisji Europejskiej. Węgierski premier wezwał do porzucenia unijnego pomysłu w sprawie zakazu importu rosyjskiej energii do UE. Przywódca wyraził takie stanowisko po ataku USA na cele nuklearne Iranu. - To jest poważne zagrożenie - podkreślił Orban.