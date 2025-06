Burze z porywistym wiatrem oraz upały - takie ekstremalne zjawiska pogodowe wystąpią w poniedziałek na terenie Polski. IMGW wydał ostrzeżenie, które będzie obowiązywać do wieczora.

W poniedziałek na terenie całej Polski możliwe są ekstremalne warunki pogodowe. Chodzi m.in. o burze z gradem i upały sięgające temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza.

Groźna pogoda. Burze na północy i zachodzie Polski

Ostrzeżeniem II stopnia objęto w całości woj. zachodniopomorskie oraz część obszaru każdego z pozostałych województw. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu (do 40 mm) i porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie może pojawić się grad. Alert będzie obowiązywać do późnych godzin wieczornych.

Ostrzeżenie I stopnia przed burzami wydano dla części woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Na tym obszarze w czasie burz pojawią się silne opady deszczu do 30 mm i porywy wiatru do 85 km/h, a lokalnie grad. Ostrzeżenie ma obowiązywać do godz. 22.

Ostrzeżenie IMGW. Uwaga na upały

IMGW wydał także ostrzeżenia I i II stopnia przed upałem. Ostrzeżeniem I stopnia objęto woj. podkarpackie i świętokrzyskie oraz części woj. lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i małopolskiego. Ostrzeżeniem II stopnia objęto częściowo woj. lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, śląskie i opolskie. Ostrzeżenia, w zależności od obszaru, mają obowiązywać do godz. 17 lub do godz. 20.

Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C.

Ważne od 2025-06-23 11:00 do 20:00

Szczegóły prognozy i aktualne ostrzeżenia:

— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 22, 2025

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.