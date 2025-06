Sekretarz Stanu USA Marco Rubio zaapelował do władz Chin o wywarcie presji na Iran, by nie wprowadzać blokady cieśniny Ormuz. - Zamknięcie cieśniny byłoby dla nich ekonomicznym samobójstwem - powiedział w wywiadzie dla Fox News. Pekin jest największym importerem irańskiej ropy i Waszyngton liczy na to, że jego bliskie stosunki z Teheranem umożliwią utrzymanie przesmyku otwartego dla żeglugi.

- Zachęcam rząd w Pekinie, by zwrócił się do nich (Iranu - red.) w tej sprawie, ponieważ są w dużej mierze uzależnieni od cieśniny Ormuz w kwestii dostaw ropy naftowej - powiedział Rubio w Fox News i dodał: "Jeśli zamkną cieśninę będzie to dla nich ekonomiczne samobójstwo. My natomiast mamy możliwości, by sobie z tym poradzić (...). Inne kraje ucierpiałyby na tym dużo bardziej niż my".

Apel amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio o mediację Chin nastąpił bezpośrednio po tym, jak irański parlament zatwierdził projekt w tej sprawie. Gdyby rzeczywiście do tego doszło, miałoby to poważne konsekwencje dla całej gospodarki światowej, gdyż około 20 proc. światowej ropy transportowane jest przez to miejsce.

Po niedawnych atakach bombowych amerykańskiego lotnictwa na instalacje nuklearne w Iranie ceny ropy wzrosły do najwyższego poziomu od pięciu miesięcy. W poniedziałek cena za baryłkę ropy Brent osiągnęła 81,40 dol.

Analitycy ostrzegają Iran. "Straty większe niż korzyści"

Eksperci wskazują, że straty dla Iranu byłyby dużo większe niż potencjalne korzyści. - Zaburzając przepływ statków w cieśninie, Iran ryzykuje pogorszenie stosunków z innymi państwami Zatoki Perskiej, których gospodarki zależą od eksportu ropy naftowej i gazu, a także rozwścieczenie Chin, będących ich kluczowym klientem - powiedziała BBC Vandana Hari z Vanda Insights.

Nie tylko Państwo Środka kupuje znaczne ilości irańskiej ropy. Do największych odbiorców należą również Indie, Japonia i Korea Południowa, które mogłyby odczuć skutki zamknięcia cieśniny szczególnie dotkliwie.

Irańska Press TV podała, że krajowy parlament dał zielone światło dla zamknięcia cieśniny Ormuz, lecz ostateczna decyzja należy do Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu.

