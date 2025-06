Informacje o ostrzale podał m.in. portal Axios powołując się na izraelskiego urzędnika. Według ustaleń dziennikarzy, Teheran wystrzelił w kierunku amerykańskich baz w Katarze łącznie sześć rakiet.

Jednocześnie poinformowano także, że w Iraku aktywowany został system obrony powietrznej, znajdujący się w bazie Ain al-Asad.

Jak podała irańska agencja prasowa Tasnim, wojsko rozpoczęło operację "Zapowiedź Zwycięstwa", której celem są bazy USA zlokalizowane w Katarze i Iraku.

Po pierwszych, medialnych doniesieniach, krótki komentarz wydał wysoki rangą urzędnik Białego Domu. W rozmowie z Fox News ogłosił, że "Biały Dom i Pentagon z bliska monitorują potencjalne zagrożenia".

Niemal w tym samym czasie ministerstwo obrony Kataru przekazało informację o przechwyceniu rakiet, które zmierzały w kierunku bazy.

Media: Iran uderzy w amerykańskie bazy

Na temat potencjalnych działań odwetowych Teheranu informowała telewizja Fox News. Z ustaleń dziennikarzy amerykańskiej telewizji wynikało, że zagrożona może być baza lotnicza Al Udeid.

W związku z zagrożeniem władze Kataru zdecydowały o czasowym zamknięciu przestrzeni powietrznej nad krajem. Jak podkreślono są to "środki ostrożności podjęte na podstawie rozwoju sytuacji w regionie". Wcześniej ambasada USA w Katarze apelowała do Amerykanów by udali się do schronów.

Al Udeid uznawana jest za największą bazę lotniczą USA w regionie. Została założona w 1996 roku. Może pomieścić blisko 100 samolotów bojowych, a także 10 tys. żołnierzy. Położona jest około 40 km od Dohy. W rozwój bazy inwestuje również rząd Kataru, stanowi ona symbol ścisłej współpracy wojskowej między USA a tą monarchią. W maju odwiedził ją prezydent Donald Trump.