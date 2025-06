Donald Trump sugeruje "zmianę reżimu". Słowa prezydenta po ataku w Iranie

Donald Trump zasugerował "zmianę reżimu" w Iranie. - Jeśli obecny reżim irański nie jest w stanie uczynić Iranu znowu wielkim, to dlaczego nie miałoby dojść do zmiany reżimu? - zapytał prezydent USA w mediach społecznościowych. W innym wpisie stwierdził, że amerykański atak w Iranie spowodował "monumentalne zniszczenia".

"Używanie terminu 'zmiana reżimu' nie jest politycznie poprawne, ale jeśli obecny reżim irański nie jest w stanie uczynić Iranu znowu wielkim, to dlaczego nie miałoby dojść do zmiany reżimu??? - zasugerował prezydent USA Donald Trump we wpisie na platformie Truth Social.

Donald Trump mówi o "zmianie reżimu". Wymowne słowa sekretarza stanu USA

Mimo że w ostatnich dniach Donald Trump i przedstawiciele jego administracji wielokrotnie podkreślali, że zmiana reżimu w Teheranie nie jest celem ich polityki, to nieco inne zdanie wyraził w tej sprawie sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Wcześniej w wywiadzie dla telewizji Fox Business szef amerykańskiej dyplomacji zagroził, że jeśli władze Iranu zdecydują się dążyć do uzyskania broni jądrowej, reżim nie przetrwa.

Trump z kolei w innym niedzielnym wpisie podkreślił, że po amerykańskim uderzeniu na irańskie cele nuklearne "zniszczenia są monumentalne". "Trafienia były mocne i celne. Wielkie umiejętności wykazali nasi wojskowi. Dziękuję! - napisał prezydent.

Amerykanie zaatakowali cele w Iranie. J.D. Vance nie potwierdza słów Trumpa

Wiceprezydent J.D. Vance, a także przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów nie potwierdzili w niedzielę wcześniejszych słów Trumpa, że obiekty w Fordo, Isfahanie i Natanz zostały "całkowicie i totalnie" zniszczone.

Zamiast tego stwierdzili, że zostały mocno uszkodzone, a irański program atomowy został "opóźniony o długi czas". Vance sugerował przy tym, że Iran nadal jest w posiadaniu zapasów uranu wzbogaconego do poziomu 60 proc. (do produkcji broni jądrowej potrzebne jest 90 proc.).

Trump zakomunikował też w niedzielę, że do kraju wrócili piloci siedmiu bombowców B-2, którzy zrzucili bomby na obiekty w Iranie. Według Pentagonu, ich lot z bazy z Missouri trwał bez przerwy 17 godzin, a bombowce były kilkakrotnie tankowane w powietrzu. Szereg innych B-2 wyruszył przed uderzeniem z tej samej bazy na zachód w ramach próby zmylenia przeciwnika.

