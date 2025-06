Prezydent USA Donald Trump poinformował, że żaden Amerykanin ani Katarczyk nie ucierpiał w irańskim ataku na amerykańską bazę w Katarze i że nie spowodował on prawie żadnych zniszczeń. Jak podkreślał, irański odwet był "słaby i oczekiwany".

Donald Trump podkreślił w oświadczeniu na platformie Truth Social, że irański odwet za wcześniejsze zbombardowanie przez Amerykanów ich obiektów nuklearnych był "bardzo słabą reakcją", której się spodziewano i była w pełni kontrolowana.

"Wystrzelono 14 rakiet - 13 zostało zestrzelonych, a jedna została 'uwolniona', ponieważ zmierzała w niegroźnym kierunku. Z przyjemnością informuję, że żaden Amerykanin nie został ranny, a szkody były minimalne" - poinformował Trump.

Prezydent USA podziękował też Iranowi "za wczesne ostrzeżenie, które umożliwiło uniknięcie ofiar i obrażeń". "Co najważniejsze, wygląda na to, że "wyrzucili to z siebie" i, miejmy nadzieję, nie będzie już więcej nienawiści" - dodał.

"Być może Iran będzie teraz mógł przejść do Pokoju i Harmonii w Regionie, a ja z entuzjazmem zachęcę Izrael, by uczynił to samo. Dziękuję za uwagę w tej sprawie!" - podsumował przywódca.

Irańskie ataki na bazy w Katarze. Donald Trump dziękuje emirowi

W swoim wpisie prezydent USA zamieścił również specjalne podziękowania dla emira Kataru. "Chciałbym podziękować Wysoko Szanowanemu Emirowi Kataru za wszystko, co zrobił w dążeniu do Pokoju w Regionie" - pisze Trump.

"W odniesieniu do dzisiejszego ataku na bazę amerykańską w Katarze, z przyjemnością informuję, że, oprócz braku ofiar lub rannych po stronie amerykańskiej, co bardzo istotne, nie zginęli ani nie zostali ranni również żadni Katarczycy" - dodał.

Wcześniej o możliwej reakcji Trumpa na odwet Iranu spekulowały amerykańskie media. Jak powiedział CNN wysokiej rangi przedstawiciel Białego Domu, Trump "nie chce większego zaangażowania militarnego w regionie".

"New York Times" podaje, że według urzędników administracji Trumpa, prezydent nie zamierza odpowiadać na irański odwet, który określili jako "teatralny".