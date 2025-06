- To osobny obszar pracy - walka z "agentami w sutannach". W konstytucji zapisana jest zasada wolności sumienia, wolności wyznania i to szanujemy. Ale jeśli popierają agresora, to oczywiście szybko zidentyfikujemy takie osoby – powiedział szef SBU Wasyl Maliuk podczas konferencji prasowej.

"Agenci w sutannach". Ukraina walczy ze szpiegami Putina

Maliuk poinformował, że w 174 postępowaniach karnych 122 księży Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego zostało już poinformowanych o podejrzeniu przestępstwa, a w 31 przypadkach wydano wyrok skazujący.

- Sutanna i kadzielnica nie są, co prawda, okolicznościami obciążającymi, ale nie zwalniają z odpowiedzialności karnej. I nie dają żadnych ulg. Jeśli duchowni popełnią przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu narodowemu lub jakiekolwiek inne przestępstwa, będziemy to rozpatrywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i pociągniemy ich do odpowiedzialności - oświadczył szef SBU.

W 2024 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę "O ochronie porządku konstytucyjnego w sferze działalności organizacji religijnych", mającą na celu ograniczenie działalności struktur religijnych powiązanych z Rosją - przede wszystkim Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego.

Głównym celem ustawy jest walka z wywrotowymi działaniami Kremla przy jednoczesnym zachowaniu wolności wyznania na poziomie indywidualnym.

osg / mjo / Polsatnews.pl / PAP