Służby zatrzymały 14 mężczyzn po atakach na kobiety we Francji, do których dochodziło w czasie Święta Muzyki. Sprawcy wykorzystywali do napadów strzykawki oraz igły. Jak podały tamtejsze media, zatrzymani mężczyźni są w wieku od 19 do 44 lat. Liczba zaatakowanych wynosi co najmniej 130 osób.