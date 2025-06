Tak naprawdę wpływ na poziom spalania paliwa w samochodzie ma wiele czynników. To między innymi styl jazdy kierowcy oraz stan techniczny pojazdu.

Na kursach na prawo jazdy baczną uwagę zwraca się na bezpieczne i płynne prowadzenie pojazdu. Niestety po zdobyciu uprawnień wielu kierowców o tym zapomina. To błąd, ponieważ styl jazdy wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale również na zużycie paliwa.

Ekonomiczna jazda to przede wszystkim unikanie gwałtownych hamowań i przyspieszeń oraz stosowanie się do ograniczeń prędkości. Dzięki temu spalanie może spaść nawet o kilka litrów na 100 km. Korzystnie wpłynie to na zasobność portfela i jednocześnie zmniejszy poziom degradacji podzespołów w aucie, w tym chociażby układu hamulcowego.

Co wpływa na spalanie auta? Zwróć uwagę na ciśnienie w oponach

Wpływ na spalanie auta ma również ciśnienie w oponach, które powinno być zgodne z danymi technicznymi pojazdu oraz danego typu ogumienia. Im mniejsze ciśnienie, tym większe opory toczenia. Przekłada się to wzrost poziomu spalania. Właśnie dlatego eksperci rekomendują sprawdzanie tego parametru minimum raz w miesiącu, w tym zawsze przed planowaną dłuższą trasą. Wpłynie to nie tylko na mniejsze zużycie paliwa, ale również na bezpieczeństwo.

Trzeba też pamiętać, że im większe obciążenie pojazdu, tym więcej spala on paliwa na każde 100 km. W praktyce oznacza to, że powinno się unikać jazdy z niepotrzebnymi bagażami. Każdy kilogram ma znaczenie. Dbając o ten aspekt, można także spowolnić proces zużywania się zawieszenia i podzespołów pojazdu.

Co jeszcze może wpływać na zwiększone zużycie paliwa?

Spalanie samochodu przyprawia wielu ludzi o zawrót głowy. Przy obecnych cenach paliwa każdy litr ma znaczenie. Jednak to nie wszystko, wpływ na zwiększone zużycie mogą mieć również problemy techniczne oraz usterki pojazdu. Należą do nich m.in.:

źle działający termostat

zły stan świec zapłonowych

nieodpowiednio dobrany olej silnikowy

uszkodzone łożyska kół

nieprawidłowe ustawienie geometrii kół

zatkane wtryskiwacze paliwa

zanieczyszczony filtr paliwa

Każdy z wymienionych wyżej czynników wpływa na zwiększone spalanie i tym samym na większe koszty podróży.

Zależy ci na zoptymalizowaniu kosztów utrzymania pojazdu? Koniecznie zadbaj o to, aby znajdował się on w dobrym stanie technicznym. Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach, a także postaw na płynną i bezpieczną jazdę zgodną z przepisami oraz dostosowaną do warunków panujących na drodze. To klucz do zmniejszenia spalania i wygenerowania realnych oszczędności.

red / Polsatnews.pl