Jak poinformował w nocnym orędziu prezydent Donald Trump, amerykańska armia przeprowadziła "bardzo udane ataki" na obiekty nuklearne Iranu. Celem uderzenia był przede wszystkim zakład wzbogacania uranu w Fordo.

"Gratulacje dla naszych wspaniałych amerykańskich wojowników. Nie ma innego wojska na świecie, które mogłoby to zrobić. Teraz jest czas na pokój" - napisał w mediach społecznościowych dodając, że Iran "musi teraz zgodzić na zakończenie tej wojny".

USA zaatakowały Iran, reżim odpowiada. "Trwałe konsekwencje"

Na ataki zareagowały irańskie władze. Szef dyplomacji Abbas Araqchi określił je jako "oburzające" i zapowiedział, że pociągną za sobą "trwałe konsekwencje".

"Iran zastrzega sobie wszelkie opcje w obronie własnej po atakach USA na jego obiekty jądrowe" - napisał w niedzielę na platformie X.

Resort spraw zagranicznych zwrócił się również do międzynarodowych organizacji. "Milczenie w obliczu tej rażącej agresji naraża świat na bezprecedensowe i wszechogarniające niebezpieczeństwo" - podkreślili.

"Świat nie może zapomnieć, że to USA rozpoczęły wojnę przeciw Iranowi" - dodano.

Iran reaguje po ataku USA. Uderzenie rakietowe na Izrael

Niedługo po amerykańskim ataku izraelska armia poinformowała o wykryciu wystrzelonych rakiet balistycznych z Iranu - podał portal Times of Israel. W wyniku ostrzału zginąć miało 11 osób.

To pierwszy irański atak rakietowy od ponad doby, a zarazem pierwszy od momentu, gdy Stany Zjednoczone poinformowały o przeprowadzeniu uderzenia na trzy kluczowe obiekty związane z programem jądrowym Iranu.

Zaatakowana została północna i środkowa części kraju. Agencja Reutera podała, że nad Tel Awiwem słychać było kilka eksplozji i syreny alarmowe, a także że nad Jerozolimą wydać było przechwytywane pociski.

Wojsko zaapelowało do mieszkańców o zejście do schronów. Izraelski nadawca państwowy Kan przekazał, że w Izraelu doszło do 10 trafień irańskich pocisków rakietowych. Po godz. 7 czasu polskiego wojsko sygnalizowało obywatelom, że mogą opuścić schronienie.

W związku z ostatnimi wydarzeniami Izrael ogłosił zamknięcie swojej przestrzeni powietrznej dla przylotów i odlotów. Z kolei izraelskie linie lotnicze El Al oraz Arkia poinformowały o zawieszeniu lotów dla obywateli Izraela wracających do kraju.