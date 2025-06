- My jesteśmy gotowi do walki, nie będziemy odstawiać nogi. Jarosław Kaczyński na pewno nie może spać spokojnie - stwierdził Adam Szłapka pytany o następne wybory parlamentarne. W "Gościu Wydarzeń" rzecznik rządu mówił też o wojnie na Bliskim Wschodzie i ocenił ryzyko wzrostu cen paliw.

- Wszyscy powinni być tym zainteresowani, po prostu nie może być żadnych wątpliwości. To się zdarzało do tej pory, że były protesty wyborcze. Muszą być sprawdzane, wyjaśniane - mówił Adam Szłapka w "Gościu Wydarzeń", komentując dyskusję o skali nieprawidłowości podczas liczenia głosów w wyborach prezydenckich.

- Nie rozumiem czemu ta histeria, cytując teraz Karola Nawrockiego - dodał, odnosząc się do wiecu prezydenta elekta w Pułtusku. - Przecież uczciwi nie mają się czego bać - kontynuował rzecznik rządu.

Szłapka podkreślił też, że premier Donald Tusk nigdy nie powiedział, że podważa wynik wyborów.

Adam Szłapka: Jarosław Kaczyński nie może spać spokojnie

Grzegorz Kępka zapytał o wypowiedź Nawrockiego, który stwierdził, że zaraz po zaprzysiężeniu wystąpi z pierwszymi inicjatywami. Z kolei Jarosław Kaczyński powiedział, że wraz z zaprzysiężeniem Nawrockiego rozpocznie się droga PiS do drugiego zwycięstwa, wskazując na wybory parlamentarne w 2027 roku.

ZOBACZ: Karol Nawrocki zwrócił się do Donalda Tuska: Czas porzucić histerię

- To jest zapowiedź długiej, dwuletniej kampanii wyborczej. Sytuacja w Polsce od dłuższego czasu jest taka, że mamy bardzo napiętą sytuację polityczną. My jesteśmy gotowi do walki, nie będziemy odstawiać nogi. Jarosław Kaczyński na pewno nie może spać spokojnie - ocenił Adam Szłapka.

Wojna Izrael-Iran. Czy cena paliwa wzrośnie?

W programie rzecznik rządu komentował również decyzję irańskiego parlamentu, który po ataku USA zatwierdził zamknięcie cieśniny Ormuz. Dziennikarz dopytywał czy w Polsce może zabraknąć paliwa.

- Po pierwsze mamy zapasy ropy naftowej na 96 dni. Po drugie mamy bardzo zdywersyfikowane kierunki dostaw ropy. To Norwegia, Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, która ma naftoporty także na Morzu Czerwonym. W tej sytuacji ropa nie musi przepływać przez cieśninę Ormuz - zaznaczył Szłapka.

WIDEO: Adam Szłapka w "Gościu Wydarzeń"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Rzecznik podkreślił, że Polsce "na pewno" nie zabraknie paliwa. Grzegorz Kępka zapytał czy czeka nas wzrost cen na stacjach benzynowych.

ZOBACZ: Sprzeczne informacje o skutkach ataku USA. "Program Iranu nie został zniszczony"

- Jeśli cena ropy na rynkach światowych będzie wzrastała, to będzie miało to wpływ na globalną cenę ropy naftowej. Tu może pojawić się presja cenowa. Natomiast jest za wcześnie, by mówić, że będzie jakiś bardzo gwałtowny skok cen ropy - ocenił Adam Szłapka.

Wcześniejsze odcinki programu "Gość Wydarzeń" możesz zobaczyć tutaj.

WIDEO: "Bardzo wredny chwyt polityczny". Byli premierzy starli się o Ukrainę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk / Polsatnews.pl