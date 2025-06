Minister kultury Hanna Wróblewska udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o planach ewakuacji dzieł sztuki z Polski w przypadku inwazji Rosji. Polityk oświadczyła, że prowadzi rozmowy z partnerami zagranicznymi, do który dobra kultury mają trafić na czas wojny.

Deklaracja padła w rozmowie z "Financial Times", który wskazuje, że za plany ewakuacji odpowiada były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, pułkownik Maciej Matysiak. "Potrzebowaliśmy osoby, która pracowała w wojsku, w obronności, ale zna się też na zarządzaniu kryzysowym" - zaznacza minister kultury.

Zdaniem Hanny Wróblewskiej planowanie ewakuacji jest konieczne, ponieważ polskie muzea nie mogą dłużej funkcjonować w oparciu o "teoretyczną koncepcję bezpieczeństwa". Minister wskazała, że jej resort prowadzi rozmowy z zagranicznymi władzami o ewentualnym przyjęciu dóbr kultury. Chodzi o dzieła sztuki z około 160 polskich instytucji.

To nie tylko obrazy i rzeźby, ale również rzadkie książki oraz instrumenty muzyczne. Plan ewakuacji ma być gotowy do końca roku - wskazuje "Financial Times".

Ewakuacja polskich dzieł sztuki. W tle doświadczenia z Ukrainy

Koncepcja ewakuacji opiera się częściowo na wnioskach wyciągniętych z pomocy udzielanej Ukrainie po agresji Rosji w 2022 roku. Wróblewska w wywiadzie wskazała, że ukraińscy eksperci opowiedzieli polskim partnerem o swoich doświadczeniach w tym zakresie i pracy w warunkach kryzysowych.

Plan ma zakładać, że dzieła sztuki zostaną dokładnie skatalogowane, tak by można było je bez trudu śledzić i następnie odzyskać.

Podczas wywiadu Wróblewska wspomniała, że Polska wciąż stara się odzyskiwać dzieła sztuki zrabowane podczas II wojny światowej. Wskazała, że każdego roku do kraju wraca około 20 eksponatów z Niemiec, USA i innych krajów, ale "wiele" dzieł sztuki wciąż trzeba odzyskać.

W rozmowie z "Financial Times" zaznaczyła, że kwestia ewakuacji została omówiona na nieformalnym spotkaniu ministrów kultury Unii Europejskiej. Ponadto polskie muzea dostały zadanie wskazania dzieł do "priorytetowej ewakuacji", ponieważ jak stwierdza Wróblewska - "nie da się ewakuować wszystkiego".

jk / Polsatnews.pl