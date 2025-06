"Rząd Pakistanu postanowił formalnie zarekomendować prezydenta Donalda J. Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla za 2026 rok" - przekazano w oświadczeniu. Jak wskazano, Trump zasługuje na nagrodę "za pomoc w rozwiązaniu konfliktu między Indiami i Pakistanem". W przeszłości prezydent USA wielokrotnie wyrażał zainteresowanie tym wyróżnieniem.

"Prezydent Trump wykazał się wybitną, strategiczną wizją i wspaniałą sztuką rządzenia państwem w swoich dyplomatycznych kontaktach z Islamabadem i New Delhi, co zaowocowało deeskalacją dramatycznie pogarszającej się sytuacji" - napisały pakistańskie władze w uzasadnieniu swojej nominacji Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla.

W oświadczeniu dodano, że "jego interwencja jest dowodem jego roli jako prawdziwego rozjemcy".

Donald Trump w maju, jako pierwszy, powiadomił o pakistańsko-indyjskim zawieszeniu broni. Następnie oba państwa potwierdziły te wiadomość. Prezydent USA opisywał na platformie społecznościowej, że decyzja ta została podjęta po "długich nocnych negocjacjach zorganizowanych przez USA". Premier Indii Narenda Modi wielokrotnie zaprzeczył jednak, aby do takich rozmów doszło.

Sam Trump twierdzi, że stoi za wieloma porozumieniami pokojowymi lub że jego działalność polityczna przyczyniła się do utrzymania dobrych stosunków między różnymi krajami. Jak sam powiedział, powinien już zdobyć 4-5 pokojowych nagród Nobla.

W jego opinii należą mu się one m.in. za negocjowane obecnie porozumienie pokojowe między Demokratyczną Republiką Konga i Rwandą. Twierdził też, że doprowadził do zakończenia konfliktu między Serbią i Kosowem.

Trump wielokrotnie wcześniej wyrażał frustrację faktem, że nie posiada Pokojowej Nagrody Nobla, wyrażając zazdrość w stosunku do prezydenta Baracka Obamy, który został nią nagrodzony w 2009 r.

AFP zwróciła uwagę, że Pakistan, który uniknął zapaści gospodarczej w 2023 r. dzięki pożyczce z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), apeluje do kapitałów zagranicznych, przede wszystkim do USA, o inwestowanie w wydobycie surowców mineralnych. Szef pakistańskiej armii Asim Munir podczas środowego spotkania z Trumpem, zaproponował "obopólnie korzystne partnerstwo", dodając, że Pakistan ma do zaoferowania m.in. minerały i krypotwaluty.

Zgodnie z zasadami Norweskiego Komitetu Noblowskiego Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana kandydatom, którzy "wykonali największą lub najlepszą pracę na rzecz braterstwa między narodami, likwidacji bądź ograniczenia stałych armii i udziału oraz promowania kongresów pokojowych".

