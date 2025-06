Władimir Putin ma apetyt nie tylko na Ukrainę, ale też "wszystkie miejsca na ziemi, gdzie mogą dotrzeć jego zabójcy" - powiedział Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Putina, który oświadczył, że Rosjanie i Ukraińcy to ten sam lud i w tym sensie "cała Ukraina" należy do Rosji.