Najwyższa wygrana w historii Racławic Śląskich w grach organizowanych przez Totalizator Sportowy padła w środę 18 czerwca. Mężczyzna kupił zdrapkę za 20 złotych. Pod warstwą ścieralną znalazł dwa symbole oznaczające nagrodę I stopnia - aż dwa miliony złotych.

Co ciekawe, zwycięska zdrapka pochodzi z nowej serii, która weszła do sprzedaży zaledwie kilkanaście dni wcześniej - 5 czerwca 2025 roku. To jedna z pierwszych tak wysokich wygranych w tej edycji.

Zwycięzca nie otrzyma jednak całej kwoty od razu. Z puli dwóch milionów złotych - będącej główną nagrodą - 800 tys. zł zostanie wypłacone jednorazowo. Pozostała część trafi do gracza w miesięcznych ratach po 10 tys. zł przez kolejne 10 lat.

Polska ma kilku nowych milionerów. Szczęśliwe trafy w Lotto

Tego samego dnia również w Mielcu padła wysoka wygrana. Tam główną nagrodę zapewniła zdrapka "SUPER MEGA PENSJA". Zwycięzca zapłacił za los 20 zł, a pod warstwą ścieralną znalazł dwa symbole z nazwą zdrapki.

W tym przypadku zasady wypłaty są nieco inne - 412 tys. zł wypłacane jest od razu, a przez następnych siedem lat gracz będzie otrzymywał 7 tys. zł miesięcznie, co łącznie daje milion złotych.

Zaledwie dzień wcześniej, we wtorek 17 czerwca szczęście uśmiechnęło się także do gracza w Sosnowcu, który postawił na metodę chybił-trafił w Lotto Plus i trafił "szóstkę", dzięki czemu zyskał okrągły milion. Zwycięski zakład kosztował jedynie złotówkę więcej niż standardowe Lotto.

O wielkim szczęściu można mówić także w przypadku Polaka, który zagrał w piątkowym losowaniu Eurojackpot i za trafienie "trójki" zgarnął ponad milion złotych.