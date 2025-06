"Panowie Andrzej Duda, Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński - nie jesteście tak zwyczajnie po ludzku ciekawi, jakie są prawdziwe wyniki głosowania?" - zapytał Donald Tusk na platformie X. Premier zasugerował, że "uczciwi nie mają się czego bać", po raz kolejny nawiązując do możliwości przeliczenia głosów oddanych 1 czerwca.

"Panowie Andrzej Duda, Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński - nie jesteście tak zwyczajnie po ludzku ciekawi, jakie są prawdziwe wyniki głosowania? Na pewno jesteście. A jak wiadomo, uczciwi nie mają się czego bać" - brzmi wpis szefa rządu.

Sąd Najwyższy zbada protesty wyborcze. Wyznaczono termin

Sąd Najwyższy przekazał w piątek, że 27 czerwca o godz. 9:00 i 11:00 odbędą się dwa jawne posiedzenia w sprawie protestów przeciwko wyborowi Prezydenta RP. Posiedzenia wyznaczono w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Chodzi m.in. o protest wyborczy, o którym informowano przed tygodniem. Sąd Najwyższy zdecydował w tamtej sprawie o dopuszczeniu dowodu z oględzin kart z łącznie 13 obwodowych komisji wyborczych - m.in. z Krakowa, Mińska Mazowieckiego, Bielska-Białej i Grudziądza.

- SN wystąpił jeszcze w kilku sprawach albo z takimi odezwami do sądów rejonowych, albo sam dokonywał czynności sprawdzających, dowodowych. Przynajmniej w przypadku tych dwóch protestów będą posiedzenia jawne. Czy składy sędziowskie w innych sprawach też się na to zdecydują, to już kwestia odrębna - powiedział w piątek rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski.

Donald Tusk zaprezentował rzecznika rządu. To ważny minister

Premier Donald Tusk zaprezentował w piątek rzecznika rządu. Zostanie nim minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka. - Formalnie pan minister Szłapka stanie się rzecznikiem w dniu, kiedy zakończy się prezydencja (Polski w Radzie Unii Europejskiej - przyp. red.) - powiedział premier Tusk.

Mimo tego szef rządu zaznaczył, zwracając się do dziennikarzy, że "już od dziś (od piątku - przyp. red.) pan minister Szłapka będzie pracował wspólnie z wami jako rzecznik rządu".

Informacje o możliwym powołaniu Adama Szłapki na stanowisko rzecznika prasowego rządu Donalda Tuska wcześniej ustaliła nieoficjalnie dziennikarka Polsat News Natalia Glińska w kilku niezależnych źródłach zbliżonych do rządu.

